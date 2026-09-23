Война в Украине не последняя: каким странам пора уже готовиться

Война России против Украины уже стала источником практических уроков для военных стратегов далеко за пределами Европы. Особенно внимательно за происходящим следят в Азии, где государства оценивают возможные сценарии крупного конфликта в регионе. Об этом пишет обозреватель The Japan Times Брэд Глоссерман после разговора с экспертом по кибербезопасности Робертом Поттером, работающим в Украине.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Поттер недавно находился на украинском фронте и наблюдал за работой морпехов и операторов беспилотников. По его словам, один из главных выводов войны заключается в изменении соотношения стоимости вооружений. Современный конфликт все чаще требует массового применения относительно дешевых систем, тогда как дорогие комплексы могут столкнуться с экономической проблемой при отражении больших волн атак.

В качестве примера эксперт приводит противодействие беспилотникам с помощью Patriot. По его оценке, применение дорогостоящих ракет против дешевых целей может быстро привести к исчерпанию запасов. Аналогичная проблема возникает при использовании дорогой авиации для уничтожения беспилотников.

Другой ключевой урок – скорость адаптации. Украинские военные регулярно меняют тактику применения дронов и средств противодействия им. Системы, которые эффективно работали на одном этапе войны, спустя несколько месяцев могут оказаться менее полезными из-за появления новых технологий.

Именно поэтому, считает Поттер, армии должны быстрее адаптироваться к изменениям на поле боя и иметь возможность оперативно менять как технику, так и тактику.

Для Японии этот опыт особенно актуален. Страна уже наращивает производство беспилотников и рассматривает возможность более активного использования недорогих автономных систем, одновременно продолжая инвестировать в традиционные высокотехнологичные вооружения.

Еще одна проблема – промышленный масштаб. Китай обладает значительно более крупными производственными возможностями, чем Россия, и в случае масштабного конфликта его способность выпускать вооружения серийно может стать существенным фактором.

Глоссерман отмечает, что войну в Украине все сложнее рассматривать исключительно как европейский конфликт. Ее опыт уже влияет на оборонное планирование в Азии. Отсюда и главный вывод автора: события на украинском фронте могут стать моделью того, с чем столкнутся армии других регионов в будущем.

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