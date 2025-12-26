Війна в Україні: наприкінці січня можуть розпочатися знакові речі

Перемир’я на якомусь етапі війни в Україні справді можливе. Насамперед тому, що Росія попри бравурну пропаганду також може потребувати паузи. Особливо, якщо і надалі триватимуть економічні та військові удари по російській бензоколонці. Такий прогноз озвучив політичний експерт Сергій Танан.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

"Ризикну припустити, що вікно можливостей для реалістичних домовленостей може з’являться десь наприкінці січня — коли по факту завершиться дедлайн для відповіді Росії на ініціативи Трампа, і коли стануть очевидними результати російських спроб знищити українську енергетику", – зазначив експерт.

При цьому він припускає, що навіть, якщо мирні документи будуть підписані, найважливішим буде не їхній текст, а що відбуватиметься під час перемир’я. Якщо Україна та Європа використають цю гіпотетичну паузу за призначенням і під час тимчасового миру будуть запущені масштабні інвестиції у військові виробництва, набудовані оборонні споруди біля лінії фронту, спроектована нова архітектура спільної європейської безпеки, тоді є шанси, що пауза у війні затягнеться надовго.

"В історії світової політики немає жодної мирної угоди яка би гарантовано була дотримана до кінця. Якби було інакше, у світі давно не було би воєн. Але попри всі угоди на світі військових конфліктів стає більше. Однак вартість будь-якої мирної угоди може бути оцінена – але не фактом "вічного миру", якого ніколи не буде, а тим наскільки вдало ці угоди дали можливість підготуватися до майбутньої війни і тим самим стримати агресора. Саме так і варто оцінювати "20 пунктів", які зараз обговорюють в Україні. Вартість міжнародних угод вимірюється не їхнім текстом, а наслідками", – зазначив експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Зеленський представив мирний план: що тепер чекати від РФ та США.



