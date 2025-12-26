Война в Украине: в конце января могут начаться знаковые вещи

Перемирие на каком-то этапе войны в Украине действительно возможно. Прежде всего потому, что Россия, несмотря на бравурную пропаганду, также может нуждаться в паузе. Особенно, если и дальше будут продолжаться экономические и военные удары по российской бензоколонке. Такой прогноз озвучил политический эксперт Сергей Танан.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Рискну предположить, что окно возможностей для реалистических договоренностей может появятся где-то в конце января – когда по факту завершится дедлайн для ответа России на инициативы Трампа, и когда станут очевидными результаты российских попыток уничтожить украинскую энергетику", – отметил эксперт.

При этом он предполагает, что даже если мирные документы будут подписаны, важнейшим будет не их текст, а что будет происходить во время перемирия. Если Украина и Европа используют эту гипотетическую паузу по назначению и во время временного мира будут запущены масштабные инвестиции в военные производства, построены оборонительные сооружения у линии фронта, спроектирована новая архитектура общей европейской безопасности, тогда есть шансы, что пауза в войне затянется надолго.

"В истории мировой политики нет ни одного мирного соглашения, которое бы гарантированно было соблюдено до конца. Будь иначе, в мире давно не было бы войн. Но на все соглашения в мире военных конфликтов становится больше. Однако стоимость любого мирного соглашения может быть оценена – но не фактом "вечного мира", которого никогда не будет, а тем удачно эти соглашения дали возможность подготовиться к предстоящей войне и тем самым сдержать агрессора. Именно так и следует оценивать "20 пунктов", которые сейчас обсуждают в Украине. Стоимость международных соглашений измеряется не их текстом, а последствиями", – отметил эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — Зеленский представил мирный план: что теперь ждать от РФ и США.



