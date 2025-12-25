Зеленський представив мирний план: що тепер чекати від РФ та США

Рубрики
Кравцев Сергей
Після публічного представлення президентом Зеленським всіх пунктів мирного плану очікується змістовна реакція Росії. Після цього американські переговорники, ймовірно, спробують узгодити компромісну позицію з росіянами та українцями. Однак у зв'язку з різдвяними та новорічними святами на Заході у переговорній активності США може виникнути певна пауза – на тиждень чи трохи довше. Провідну роль у переговорному процесі, як і раніше, гратимуть США. Таку думку висловив політичний експерт Володимир Фесенко.
Переговори. Фото: з відкритих джерел
Далі експерт бачить наступні можливі алгоритми подальших переговорних дій. Перший полягає у тому, що будуть виділені пункти, щодо яких немає принципових розбіжностей між Росією та Україною. З цих питань представники США спробують досить швидко сформулювати та узгодити з представниками РФ та України взаємоприйнятні формулювання.
Він додає, у процесі переговорів неминуче виявляться кілька питань, з яких досягти компромісу буде неможливо як, наприклад, у питанні про статус українських територій, анексованих Росією. Ці питання, можливо, будуть відкладені на фінальну частину переговорів, або взагалі зняті з переговорного порядку денного, якщо всі сторони погодяться, що домовитися щодо них неможливо.
Володимир Фесенко припускає, цілком імовірно, що в процесі переговорів США чинитимуть тиск на Росію та Україну, або окремо, або на обидві сторони одночасно.
