Зеленський представив мирний план: що тепер чекати від РФ та США

Після публічного представлення президентом Зеленським всіх пунктів мирного плану очікується змістовна реакція Росії. Після цього американські переговорники, ймовірно, спробують узгодити компромісну позицію з росіянами та українцями. Однак у зв'язку з різдвяними та новорічними святами на Заході у переговорній активності США може виникнути певна пауза – на тиждень чи трохи довше. Провідну роль у переговорному процесі, як і раніше, гратимуть США. Таку думку висловив політичний експерт Володимир Фесенко.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Далі експерт бачить наступні можливі алгоритми подальших переговорних дій. Перший полягає у тому, що будуть виділені пункти, щодо яких немає принципових розбіжностей між Росією та Україною. З цих питань представники США спробують досить швидко сформулювати та узгодити з представниками РФ та України взаємоприйнятні формулювання.

"Далі будуть визначені спірні питання між Росією та Україною, відносно яких є суттєві розбіжності, але все ж таки можливий компроміс, і для його досягнення будуть потрібні додаткові переговори. Цілком імовірно, що для цього США спробують організувати або прямі переговори між РФ та Україною за свого посередництва, або продовжиться човникова дипломатія за посередництва США, але переговорники Росії та України будуть присутні в одному місці, щоб максимально прискорити переговорний процес", – зазначив експерт.

Він додає, у процесі переговорів неминуче виявляться кілька питань, з яких досягти компромісу буде неможливо як, наприклад, у питанні про статус українських територій, анексованих Росією. Ці питання, можливо, будуть відкладені на фінальну частину переговорів, або взагалі зняті з переговорного порядку денного, якщо всі сторони погодяться, що домовитися щодо них неможливо.

Володимир Фесенко припускає, цілком імовірно, що в процесі переговорів США чинитимуть тиск на Росію та Україну, або окремо, або на обидві сторони одночасно.

"Навіть, якщо вся ця переговорна робота буде відбуватись у прискореному режимі, вона триватиме не менше двох-трьох місяців. Головною перешкодою, як і раніше, буде небажання Путіна припиняти війну і погоджуватись на компромісні формати її завершення. І тоді виникає питання, на яке поки немає відповіді: що будуть робити президент Трамп та його адміністрація, якщо мирні переговори по завершенню російсько-української війни зайдуть в глухий кут, що цілком ймовірно, і буде очевидно, що Путін не хоче припиняти війну? Від відповіді на це запитання залежить і подальша доля переговорного процесу", – констатував Володимир Фесенко.

Читайте також на порталі "Коментарі" - Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану: про що він говорить і чи спрацює.