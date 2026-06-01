ВІйна в Україні наближається до завершення: Буданов приголомшив новими термінами

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що в України є реальні передумови для можливого згортання активної фази бойових дій уже в найближчі місяці. За його словами, держава має як план, так і необхідні ресурси для виконання завдання, поставленого президентом, — досягнення миру.

Під час виступу на форумі "Архітектура безпеки" він підтвердив, що політичне керівництво прагне максимально пришвидшити процес припинення збройного протистояння. Буданов наголосив, що йдеться про намір зупинити інтенсивні бойові дії до зими, якщо дозволять обставини.

Він підкреслив, що це стратегічна позиція президента Володимира Зеленського, яка, на його думку, є своєчасною та обґрунтованою. Команда Офісу президента, за словами Буданова, працюватиме над реалізацією цього курсу, використовуючи всі доступні інструменти — як військові, так і дипломатичні.

Окремо він зазначив, що орієнтовним горизонтом для спроб стабілізації ситуації розглядається листопад. При цьому підкреслюється, що результат може бути досягнутий або шляхом переговорів, або через продовження тиску на полі бою.

Буданов закликав не зменшувати роль України у власній безпековій архітектурі та не покладати надмірних очікувань лише на зовнішніх партнерів. На його думку, країна має достатній потенціал, щоб впливати на перебіг подій і наближати завершення війни.

Водночас він визнав, що ключовим фактором залишається позиція Росії. Існує ризик, що Кремль може відмовитися від будь-яких домовленостей, що ускладнить або навіть зірве процес деескалації. Попри це, Буданов вважає, що наразі простежуються певні передумови для припинення активної фази конфлікту, хоча їх реалізація залежить від багатьох політичних і військових чинників.

