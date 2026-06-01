Война в Украине близится к завершению: Буданов ошеломил новыми терминами

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что у Украины есть реальные предпосылки для возможного сворачивания активной фазы боевых действий в ближайшие месяцы. По его словам, у государства есть как план, так и необходимые ресурсы для выполнения задачи, поставленной президентом, — достижение мира.

Выступая на форуме "Архитектура безопасности", он подтвердил, что политическое руководство стремится максимально ускорить процесс прекращения вооруженного противостояния. Буданов подчеркнул, что речь идет о намерении остановить интенсивные боевые действия до зимы, если разрешат обстоятельства.

Он подчеркнул, что это стратегическая позиция президента Владимира Зеленского, которая, по его мнению, своевременна и обоснована. Команда Офиса президента, по словам Буданова, будет работать над реализацией этого курса, используя все доступные инструменты как военные, так и дипломатические.

Отдельно он отметил, что ориентировочным горизонтом для попыток стабилизации ситуации рассматривается ноябрь. При этом подчеркивается, что результат может быть достигнут либо путем переговоров, либо из-за продолжающегося давления на поле боя.

Буданов призвал не уменьшать роль Украины в собственной архитектуре безопасности и не возлагать чрезмерных ожиданий только на внешних партнеров. По его мнению, у страны есть достаточный потенциал, чтобы влиять на ход событий и приближать завершение войны.

В то же время, он признал, что ключевым фактором остается позиция России. Есть риск, что Кремль может отказаться от любых договоренностей, что усложнит или даже сорвет процесс деэскалации. Несмотря на это, Буданов считает, что сейчас наблюдаются определенные предпосылки для прекращения активной фазы конфликта, хотя их реализация зависит от многих политических и военных факторов.

