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Війна в Україні: на Заході попередили, що у Путіна залишається останній козир

Експерти побоюються нових масованих ударів по енергетиці, але вважають, що вже навесні Кремль може опинитися перед важким вибором

4 серпня 2026, 08:47
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Кравцев Сергей

На Україну чекає одна з найскладніших зим з початку повномасштабної війни. На тлі посилення російських ракетних атак експерти попереджають, що Кремль може знову зробити ставку на знищення енергетичної інфраструктури, намагаючись зламати опір країни в холодну пору року.

Війна в Україні: на Заході попередили, що у Путіна залишається останній козир

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє CNBC, останніми тижнями російські війська помітно збільшили інтенсивність ударів по українських містах. Аналітики пов'язують це зі спробами скористатися обмеженою кількістю засобів перехоплення балістичних ракет, які має Україна.

Генеральний директор компанії Fire Point Ірина Терех вважає, що найближчими місяцями стануть серйозним випробуванням. За її словами, країна, як і раніше, гостро потребує сучасних систем протиповітряної оборони, а розробка власних технологій потребує значно більше часу, ніж є до початку опалювального сезону.

Україна продовжує залежати від американських комплексів Patriot PAC-3, які здатні ефективно перехоплювати російські балістичні ракети. Незважаючи на активну роботу українських компаній над створенням вітчизняних рішень, швидко замінити існуючі системи поки що неможливо.

Водночас колишній посол США при НАТО Курт Волкер вважає, що становище України сьогодні краще, ніж минулої зими. На його думку, російська економіка зазнає все більшого тиску через втрати на фронті та українські удари по нафтопереробних підприємствах та експортній інфраструктурі.

Волкер вважає, що Володимир Путін продовжить масовані атаки взимку, розраховуючи виснажити Україну ударами по енергетиці. Проте вже навесні, вважає дипломат, можливості Кремля можуть суттєво скоротитися, що змусить Москву розглядати варіант припинення вогню.

Експерти також зазначають, що нещодавні удари України по великим російським логістичним об'єктам, включаючи склади Wildberries, є частиною стратегії збільшення економічної ціни війни для російського бізнесу та посилення тиску на керівництво РФ.

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Джерело: https://www.cnbc.com/2026/08/03/ukraine-russia-war-putin-zelenskyy-winter.html?&qsearchterm=Ukraine
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