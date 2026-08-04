Война в Украине: на Западе предупредили, что у Путина остается последний козырь

Украину ожидает одна из самых сложных зим с начала полномасштабной войны. На фоне усиления российских ракетных атак эксперты предупреждают, что Кремль может вновь сделать ставку на уничтожение энергетической инфраструктуры, пытаясь сломить сопротивление страны в холодное время года.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Как сообщает CNBC, в последние недели российские войска заметно увеличили интенсивность ударов по украинским городам. Аналитики связывают это с попытками воспользоваться ограниченным количеством средств перехвата баллистических ракет, которыми располагает Украина.

Генеральный директор компании Fire Point Ирина Терех считает, что ближайшие месяцы станут серьезным испытанием. По ее словам, страна по-прежнему остро нуждается в современных системах противовоздушной обороны, а разработка собственных технологий требует значительно больше времени, чем есть до начала отопительного сезона.

Украина продолжает зависеть от американских комплексов Patriot PAC-3, способных эффективно перехватывать российские баллистические ракеты. Несмотря на активную работу украинских компаний над созданием отечественных решений, быстро заменить существующие системы пока невозможно.

Вместе с тем бывший посол США при НАТО Курт Волкер считает, что положение Украины сегодня лучше, чем прошлой зимой. По его мнению, российская экономика испытывает все большее давление из-за потерь на фронте и украинских ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям и экспортной инфраструктуре.

Волкер полагает, что Владимир Путин продолжит массированные атаки зимой, рассчитывая истощить Украину ударами по энергетике. Однако уже к весне, считает дипломат, возможности Кремля могут существенно сократиться, что вынудит Москву рассматривать вариант прекращения огня.

Эксперты также отмечают, что недавние удары Украины по крупным российским логистическим объектам, включая склады Wildberries, являются частью стратегии по увеличению экономической цены войны для российского бизнеса и усилению давления на руководство РФ.

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