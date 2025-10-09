Війна в Україні може закінчитися за кілька місяців: для цього потрібна тільки одна річ

Війна в Україні може завершитися у проміжку від кількох місяців до одного року, і вирішальним чинником у цьому процесі може стати позиція Китаю. Про це в інтерв’ю виданню "Главред" розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Завершення війни в Україні (фото з відкритих джерел)

За словами експерта, якщо Китай припинить підтримувати Росію, досягне угод зі США, а Північна Корея підпорядкується цим домовленостям, тоді сценарій голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма щодо завершення війни протягом кількох місяців виглядає цілком можливим.

"Росіяни зрозуміють, що взагалі їм нема чого тут ловити, і їм вигідно буде зупинити ескалацію та ініціювати заморозку конфлікту, оскільки це перш за все вигідно їм самим. Після цього вони спробують дипломатично нас обіграти, закладати нам "повільні міни" — наприклад, знову просувати легалізацію російської мови, активізувати агентуру у рясах Московського патріархату тощо, тобто грати вдовгу на дипломатичному полі й намагатися нас ослабити. Це — сценарій для двох місяців", – зазначив Жмайло.

Разом з тим, якщо Росія продовжить отримувати від Китаю технології, обладнання та спеціалістів, війна, на думку Жмайла, може затягнутися щонайменше на рік або довше. Така підтримка не дозволить РФ зазнати швидкого колапсу.

"Отже, є дуже багато факторів, які визначають тривалість війни: дії України, дії Росії, рішення США і Китаю, позиція Європи — усе має значення, як складеться цей пазл. Ніхто в світі — ні Трамп, ні Путін, ні будь-хто ще — не може точно знати термін, бо він залежить від кроків усіх учасників", – наголосив експерт.

Жмайло також припустив, що якщо Росія не матиме зовнішньої допомоги й намагатиметься вести війну самостійно, то її повний розвал може статися приблизно через рік. За таких умов кількість атак безпілотниками і використання "гарматного м’яса" значно скоротяться через нестачу фінансування, а масштабна мобілізація може викликати внутрішнє невдоволення та кризу влади.

"Росіяни готові воювати до кінця життя свого сусіда, але тільки б не самим. Тому й існує великий розбіг можливих сценаріїв. Хто стоятиме поруч із Росією, хто — поруч із Україною, і як кожен зіграє в цьому процесі — визначить, чи завершиться конфлікт за місяці, за рік або він розтягнеться ще далі. Але повторюю: якщо Росія не отримуватиме допомоги і вирішить воювати до кінця, то її падіння може статися впродовж приблизно року", – підсумував Жмайло.

