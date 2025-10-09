Чому Путін відмовляється від мирних переговорів: що може його примусити домовлятися

Постачання Україні ракет Tomahawk може вплинути на розрахунки російського диктатора Володимира Путіна, однак він поки що не готовий до мирних переговорів, оскільки не бажає демонструвати слабкість. Про це заявив глава представництва США при НАТО Меттью Вітакер під час Ризької конференції, повідомляє "Укрінформ".

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

"У нас є засоби, які наразі не розгортаються в Україні, але вони справді страшні та потужні, здатні завдати серйозної шкоди в потрібному місці й у потрібний час. Деякі з них потенційно можуть бути переміщені в Україну для подальшого використання, і це може змінити розрахунки (Путіна – ред.)", – сказав дипломат.

Вітакер зазначив, що Кремль ще не досяг того моменту, коли Путін визнає необхідність переговорів, оскільки йому складно виявляти слабкість, навіть якщо він насправді перебуває у вразливому становищі. У цьому контексті він нагадав про реакцію російських посадовців на слова Дональда Трампа, який назвав Росію "паперовим тигром". Після цього вони наполягали, що є "ведмедями", намагаючись відкинути аналогію президента США.

Посол додав, що найточніше це прокоментував генеральний секретар НАТО Марк Рютте, підкресливши, що справжньому ведмедю не потрібно доводити свою силу — він просто є ведмедем.

Пояснюючи слабкість російської армії, Вітакер зауважив, що якби "равлик" вирушив від російського кордону з Україною три з половиною роки тому, то вже дістався б Польщі, тоді як росіяни не змогли захопити навіть 20% української території. Це, за його словами, свідчить про низьку ефективність та некомпетентність військ РФ на полі бою.

Коментуючи можливість передачі Україні крилатих ракет Tomahawk, представник США при НАТО зазначив, що не робитиме офіційних заяв до оголошення рішення Білого дому з цього питання.

"Очевидно, що можливість завдавати більших ударів на більшу відстань може змінити розрахунки Путіна", — сказав Вітакер.

Він також повідомив, що серед заходів тиску на Москву є санкції проти тіньового флоту та інших структур.

Дипломат наголосив, що прискорене постачання Україні американського озброєння, придбаного за кошти союзників по НАТО, демонструє рішучість Альянсу підтримувати Київ. До пакетів допомоги входять не лише системи протиповітряної оборони, а й інші ударні засоби.

Вітакер підкреслив, що тиск на Росію посилюється з метою змусити Кремль сісти за стіл переговорів для припинення війни. Водночас він визнав, що досягти миру в Україні неможливо "єдиним дзвінком" Трампа через складність ситуації, тому Захід має продовжувати послідовний тиск на РФ.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Захід застосовує різноманітні методи тиску на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів. За словами віцемаршала Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шона Белла, США можуть ввести високі тарифи, а Європа – посилити санкції. Проте, як він підкреслює, існує інший важливий важіль впливу, який уже спрацював на початку війни.

"Я не вірю, що санкції можуть зупинити війну одразу, але рано чи пізно економічні обмеження вплинуть на ситуацію", — наголосив Белл.

За його словами, Путін усвідомлює, що правління російських диктаторів не триває довго і може завершитися раптово.

"Багато впливових людей у Росії — олігархи, які втратили можливість відпочивати в Парижі чи Лондоні, чия власність конфіскована, а діти не можуть навчатися у приватних школах. Це мало б закінчитися за три дні, але минуло вже 3,5 роки, і кінця цьому не видно", – наголосив Белл.

