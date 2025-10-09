Почему Путин отказывается от мирных переговоров: что может его вынудить договариваться

Снабжение Украины ракет Tomahawk может повлиять на расчеты российского диктатора Владимира Путина, однако он пока не готов к мирным переговорам, поскольку не желает демонстрировать слабость. Об этом заявил глава представительства США при НАТО Мэттью Витакер во время Рижской конференции, сообщает "Укринформ".

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"У нас есть средства, которые пока не разворачиваются в Украине, но они действительно страшные и мощные, способны нанести серьезный ущерб в нужном месте и в нужное время. Некоторые из них могут быть перемещены в Украину для дальнейшего использования, и это может изменить расчеты (Путина – ред.)", – сказал дипломат.

Витакер отметил, что Кремль еще не достиг того момента, когда Путин признает необходимость переговоров, поскольку ему сложно проявлять слабость, даже если он действительно находится в уязвимом положении. В этом контексте он напомнил о реакции российских чиновников на слова Дональда Трампа, назвавшего Россию "бумажным тигром". После этого они настаивали, что являются "медведями", пытаясь отвергнуть аналогию президента США.

Посол добавил, что наиболее точно это прокомментировал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, подчеркнув, что настоящему медведю не нужно доказывать свою силу — он просто медведь.

Объясняя слабость российской армии, Витакер отметил, что если бы "улитка" отправилась от российской границы с Украиной три с половиной года назад, то уже досталась бы Польше, тогда как россияне не смогли захватить даже 20% украинской территории. Это, по его словам, свидетельствует о низкой эффективности и некомпетентности войск РФ на поле боя.

Комментируя возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk, представитель США при НАТО отметил, что не будет делать официальные заявления до объявления решения Белого дома по этому вопросу.

"Очевидно, что возможность наносить большие удары на большее расстояние может изменить расчеты Путина", — сказал Витакер.

Он также сообщил, что среди мер давления на Москву есть санкции против теневого флота и других структур.

Дипломат подчеркнул, что ускоренная поставка Украине американского вооружения, приобретенного за средства союзников по НАТО, демонстрирует решимость Альянса поддерживать Киев. В пакеты помощи входят не только системы противовоздушной обороны, но и другие ударные средства.

Витакер подчеркнул, что давление на Россию усиливается с целью вынудить Кремль сесть за стол переговоров для прекращения войны. В то же время, он признал, что достичь мира в Украине невозможно "единственным звонком" Трампа из-за сложности ситуации, поэтому Запад должен продолжать последовательное давление на РФ.

