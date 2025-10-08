Такого шоку не витримає ніхто: названо найкращий спосіб примусити Путіна почати переговори

Захід застосовує різноманітні методи тиску на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів. За словами віцемаршала Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шона Белла, США можуть ввести високі тарифи, а Європа – посилити санкції. Проте, як він підкреслює, існує інший важливий важіль впливу, який уже спрацював на початку війни.

Володимир Путін. Фото: УНІАН

"Я не вірю, що санкції можуть зупинити війну одразу, але рано чи пізно економічні обмеження вплинуть на ситуацію", — наголосив Белл.

За його словами, Путін усвідомлює, що правління російських диктаторів не триває довго і може завершитися раптово.

"Багато впливових людей у Росії — олігархи, які втратили можливість відпочивати в Парижі чи Лондоні, чия власність конфіскована, а діти не можуть навчатися у приватних школах. Це мало б закінчитися за три дні, але минуло вже 3,5 роки, і кінця цьому не видно", – наголосив Белл.

Стан економіки Росії погіршується, а тиск на Путіна зростає.

"Чим більше Захід посилюватиме цей тиск, тим вища ймовірність, що Кремль почне переговори. Одним із чинників, що може прискорити переговори, було те, що сталося на початку війни, коли Україна швидко повернула частину Харківської області. Це стало шоком для Росії", — підкреслив Белл.

За його словами, планований весняний наступ не дав бажаних результатів, але якби Україна знову змогла взяти ініціативу, це показало б, що Путін готовий до діалогу, адже він "не хоче стикатися з невдоволенням своїх громадян та ризиком втрати територій". Це, на думку Белла, може стати ключем до переговорів.

