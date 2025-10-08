Такого шока не выдержит никто: назван лучший способ заставить Путина начать переговоры

Запад применяет различные методы давления на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров. По словам вицемаршала Королевских ВВС Великобритании в отставке Шона Белла, США могут ввести высокие тарифы, а Европа – ужесточить санкции. Однако, как он подчеркивает, существует другой важный рычаг влияния, уже сработавший в начале войны.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

"Я не верю, что санкции могут остановить войну сразу, но рано или поздно экономические ограничения повлияют на ситуацию", — подчеркнул Белл.

По его словам, Путин отдает себе отчет, что правление российских диктаторов не длится долго и может завершиться внезапно.

"Многие влиятельные люди в России — олигархи, потерявшие возможность отдыхать в Париже или Лондоне, чья собственность конфискована, а дети не могут учиться в частных школах. Это должно было бы закончиться за три дня, но прошло уже 3,5 года, и конца этому не видно", – подчеркнул Белл.

Состояние экономики России ухудшается, а давление на Путина растет.

"Чем больше Запад будет усиливать это давление, тем выше вероятность, что Кремль начнет переговоры. Одним из факторов, которые могут ускорить переговоры, было то, что произошло в начале войны, когда Украина быстро вернула часть Харьковской области. Это стало шоком для России", — подчеркнул Белл.

По его словам, планируемое весеннее наступление не дало желаемых результатов, но если бы Украина снова смогла взять инициативу, это показало бы, что Путин готов к диалогу, ведь он "не хочет сталкиваться с недовольством своих граждан и риском потери территорий". Это, по мнению Белла, может стать ключом к переговорам.

