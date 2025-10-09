Война в Украине может закончиться через несколько месяцев: для этого нужна только одна вещь

Рубрики
Лиля Воробьева
Война в Украине может завершиться в промежутке от нескольких месяцев до одного года и решающим фактором в этом процессе может стать позиция Китая. Об этом в интервью "Главреду" рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.
Завершение войны в Украине (фото из открытых источников)
По словам эксперта, если Китай перестанет поддерживать Россию, достигнет соглашений с США, а Северная Корея подчинится этим договоренностям, тогда сценарий главы Николаевской ОВ Виталия Кима по завершению войны в течение нескольких месяцев выглядит вполне возможным.
Вместе с тем, если Россия продолжит получать от Китая технологии, оборудование и специалистов, война, по мнению Жмайла, может затянуться, по меньшей мере, на год или дольше. Такая поддержка не позволит РФ испытать быстрый коллапс.
Жмайло также предположил, что если у России не будет внешней помощи и будет пытаться вести войну самостоятельно, то ее полный развал может произойти примерно через год. В таких условиях количество атак беспилотниками и использование "пушечного мяса" значительно сократятся из-за нехватки финансирования, а масштабная мобилизация может вызвать внутреннее недовольство и кризис власти.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Путин отказывается от мирных переговоров. Снабжение Украины ракет Tomahawk может повлиять на расчеты российского диктатора Владимира Путина, однако он пока не готов к мирным переговорам, поскольку не желает демонстрировать слабость. Об этом заявил глава представительства США при НАТО Мэттью Витакер