Главная Новости Общество Война с Россией Война в Украине может закончиться через несколько месяцев: для этого нужна только одна вещь
commentss НОВОСТИ Все новости

Война в Украине может закончиться через несколько месяцев: для этого нужна только одна вещь

Дмитрий Жмайло считает, что продолжительность войны в Украине напрямую зависит от решений глобальных игроков – прежде всего Китая и США.

9 октября 2025, 21:50
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Война в Украине может завершиться в промежутке от нескольких месяцев до одного года и решающим фактором в этом процессе может стать позиция Китая. Об этом в интервью "Главреду" рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Война в Украине может закончиться через несколько месяцев: для этого нужна только одна вещь

Завершение войны в Украине (фото из открытых источников)

По словам эксперта, если Китай перестанет поддерживать Россию, достигнет соглашений с США, а Северная Корея подчинится этим договоренностям, тогда сценарий главы Николаевской ОВ Виталия Кима по завершению войны в течение нескольких месяцев выглядит вполне возможным.

"Россияне поймут, что вообще им нечего здесь ловить, и им выгодно будет остановить эскалацию и инициировать заморозку конфликта, поскольку это прежде всего выгодно им самим. После этого они попытаются дипломатически нас обыграть, закладывать нам "медленные мины" — например, снова продвигать легализацию русского языка, активизировать агента вдолгу на дипломатическом поле и пытаться ослабить нас. Это — сценарий для двух месяцев", — отметил Жмайло.

Вместе с тем, если Россия продолжит получать от Китая технологии, оборудование и специалистов, война, по мнению Жмайла, может затянуться, по меньшей мере, на год или дольше. Такая поддержка не позволит РФ испытать быстрый коллапс.

"Следовательно, есть очень много факторов, определяющих продолжительность войны: действия Украины, действия России, решения США и Китая, позиция Европы — все имеет значение, как сложится этот пазл. Никто в мире — ни Трамп, ни Путин, ни кто-либо еще — не может точно знать срок, потому что он зависит от шагов всех участников", – подчеркнул эксперт.

Жмайло также предположил, что если у России не будет внешней помощи и будет пытаться вести войну самостоятельно, то ее полный развал может произойти примерно через год. В таких условиях количество атак беспилотниками и использование "пушечного мяса" значительно сократятся из-за нехватки финансирования, а масштабная мобилизация может вызвать внутреннее недовольство и кризис власти.

"Россияне готовы воевать до конца жизни своего соседа, но только бы не самим. Поэтому и существует большой разбег возможных сценариев. Кто будет стоять рядом с Россией, кто — рядом с Украиной, и как каждый сыграет в этом процессе — определит, завершится ли конфликт через месяц, через год или он растянется еще дальше. года", – подытожил Жмайло.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Путин отказывается от мирных переговоров. Снабжение Украины ракет Tomahawk может повлиять на расчеты российского диктатора Владимира Путина, однако он пока не готов к мирным переговорам, поскольку не желает демонстрировать слабость. Об этом заявил глава представительства США при НАТО Мэттью Витакер

"У нас есть средства, которые пока не разворачиваются в Украине, но они действительно страшные и мощные, способны нанести серьезный ущерб в нужном месте и в нужное время. Некоторые из них могут быть перемещены в Украину для дальнейшего использования, и это может изменить расчеты (Путина – ред.)", – сказал дипломат.



