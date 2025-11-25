Війна в Україні: Київ змушений буде обрати один із двох варіантів

Офіційний Київ змушений буде зробити непростий вибір: або прийняти російсько-американський "мирний план", або поставити на карту майбутнє своєї країни, сподіваючись на допомогу від своїх європейських союзників. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання "Politico".

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Журналісти зазначають, що росіяни відхилили оновлений текст угоди, перероблений з урахуванням пропозицій України та її союзників під час тривалих переговорів із держсекретарем США Марко Рубіо.

"Тепер для України існує ризик того, що Володимир Путін поверне американського президента до його вихідної позиції: угоди про припинення вогню з 28 пунктів... Якщо це станеться, президент України Володимир Зеленський опиниться перед непростим вибором: або прийняти пропозицію, підготовлену Трампом і Путіним, або поставити на карту майбутнє своєї країни, сподіваючись отримати коли-небудь достатню допомогу від своїх європейських друзів", — зазначає видання.

При цьому автори публікації зазначають, що європейські союзники все ще не відправляють Україні ні своїх солдатів, ні необхідних обсягів озброєння, ні навіть не вилучають заморожені активи Росії зі своїх банків, щоб допомогти їй закупити власні запаси.

