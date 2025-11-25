Війна в Україні: Київ змушений буде обрати один із двох варіантів

Рубрики
Офіційний Київ змушений буде зробити непростий вибір: або прийняти російсько-американський "мирний план", або поставити на карту майбутнє своєї країни, сподіваючись на допомогу від своїх європейських союзників. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання "Politico".
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Журналісти зазначають, що росіяни відхилили оновлений текст угоди, перероблений з урахуванням пропозицій України та її союзників під час тривалих переговорів із держсекретарем США Марко Рубіо.
При цьому автори публікації зазначають, що європейські союзники все ще не відправляють Україні ні своїх солдатів, ні необхідних обсягів озброєння, ні навіть не вилучають заморожені активи Росії зі своїх банків, щоб допомогти їй закупити власні запаси.
