Министр США Дрисколл встречался с россиянами: детали
Министр США Дрисколл встречался с россиянами: детали

По информации СМИ, министр США Дрисколл в ОАЭ встречался с россиянами и планирует повторные переговоры

25 ноября 2025, 08:26
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл находится в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, где у него уже состоялась встреча с российскими официальными лицами. Также министр готовится провести повторную встречу с россиянами. Как передает портал "Комментарии", об этом телеканалу CBS News сообщили два американских чиновника и два дипломатических источника.

Министр армии США Дэниел Дрисколл. Фото: из открытых источников

Министр армии США Дэниел Дрисколл. Фото: из открытых источников

По данным собеседников телеканала, Дрисколл встречался с российской делегацией в понедельник вечером. Встреча длилась несколько часов.

"Он планирует встретиться с ними снова в течение дня (во вторник), чтобы обсудить мирный процесс и быстро продвинуть мирные переговоры", – сообщил во время разговора с журналистами представитель США.

При этом нет ясности, кто, кроме Дрисколла, входит в состав американской делегации в Абу-Даби. Также не сообщается, кто представляет российскую сторону.

Встречи проходят на фоне усиления давления со стороны президента США Трампа с целью обеспечить прекращение огня в войне между Россией и Украиной.

В минувшие выходные Дрисколл, госсекретарь Марко Рубио, посланник Трампа Стив Виткофф, зять президента Джаред Кушнер и дипломаты из Украины и европейских стран-союзников приняли участие в переговорах в Женеве.

До этого Дрисколл совершил визит в столицу Украины на прошлой неделе.

Читайте также на портале "Комментарии" — на встрече представителей США и Украины в Женеве стороны подготовили обновленный и доработанный рамочный документ мира. Также договорились, что будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины. Об этом говорится в сообщении Офиса президента. В то же время в заявлении Белого дома отмечается, что представители Украины и США в результате обсуждений в Женеве 23 ноября разработали обновленное и усовершенствованное мирное рамочное соглашение. Участники встречи подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью поддерживать суверенитет Украины и обеспечивать устойчивый и справедливый мир. Что действительно произошло в Швейцарии? Что означает Женевская встреча для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Источник: https://www.cbsnews.com/news/army-secretary-driscoll-meeting-with-russians-in-uae-as-trump-administration-presses-for-ukraine-peace-deal/
