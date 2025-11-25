logo_ukra

Міністр США Дрісколл зустрічався з росіянами: деталі
НОВИНИ

Міністр США Дрісколл зустрічався з росіянами: деталі

За інформацією ЗМІ, міністр США Дрісколл в ОАЕ зустрічався з росіянами і планує повторні переговори

25 листопада 2025, 08:26
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл знаходиться в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі, де в нього вже відбулася зустріч із російськими офіційними особами. Також міністр готується провести повторну зустріч із росіянами. Як передає портал "Коментарі", про це телеканалу CBS News повідомили два американські чиновники і два дипломатичні джерела.

Міністр США Дрісколл зустрічався з росіянами: деталі

Міністр армії США Деніел Дрісколл. Фото: із відкритих джерел

За даними співрозмовників телеканалу, Дрісколл зустрічався з російською делегацією у понеділок увечері. Зустріч тривала кілька годин.

"Він планує зустрітися з ними знову протягом дня (у вівторок), щоб обговорити мирний процес та швидко просунути мирні переговори", – повідомив під час розмови з журналістами представник США.

При цьому немає ясності, хто, окрім Дріскола, входить до складу американської делегації в Абу-Дабі. Також не повідомляється, хто представляє російську сторону.

Зустрічі відбуваються на тлі посилення тиску з боку президента США Трампа з метою забезпечити припинення вогню у війні між Росією та Україною.

Минулими вихідними Дрісколл, держсекретар Марко Рубіо, посланник Трампа Стів Віткофф, зять президента Джаред Кушнер та дипломати з України та європейських країн-союзників взяли участь у переговорах у Женеві.

До цього Дрісколл здійснив візит до столиці України минулого тижня.

Читайте також на порталі "Коментарі" – на зустрічі представників США та України у Женеві сторони підготували оновлений та доопрацьований рамковий документ світу. Також домовилися, що майбутня угода має повністю поважати суверенітет України. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента. Водночас у заяві Білого дому наголошується, що представники України та США в результаті обговорень у Женеві 23 листопада розробили оновлену та вдосконалену мирну рамкову угоду. Учасники зустрічі підтвердили, що будь-яка майбутня угода має повністю підтримувати суверенітет України та забезпечувати стійкий та справедливий мир. Що справді сталося у Швейцарії? Що означає Женевська зустріч для України? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.




Джерело: https://www.cbsnews.com/news/army-secretary-driscoll-meeting-with-russians-in-uae-as-trump-administration-presses-for-ukraine-peace-deal/
