Война в Украине: Киев вынужден будет выбрать один из двух вариантов

Официальный Киев вынужден будет сделать непростой выбор: либо принять российско-американский "мирный план", либо поставить на карту будущее своей страны в надежде на помощь от своих европейских союзников. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Журналисты отмечают, что россияне отклонили обновлённый текст соглашения, переработанный с учётом предложений Украины и её союзников в ходе длительных переговоров с госсекретарём США Марко Рубио.

"Теперь для Украины существует риск того, что Владимир Путин вернёт американского президента к его исходной позиции: соглашению о прекращении огня из 28 пунктов… Если это произойдёт, президент Украины Владимир Зеленский окажется перед непростым выбором: либо принять предложение, подготовленное Трампом и Путиным, либо поставить на карту будущее своей страны в надежде получить когда-нибудь достаточную помощь от своих европейских друзей", — отмечает издание.

При этом авторы публикации отмечают, европейские союзники все еще не отправляют Украине ни своих солдат, ни необходимых объёмов вооружения, ни даже не изымают замороженные активы России из своих банков, чтобы помочь ей закупить собственные запасы.

