Війна в Україні: чому Київ більше не розраховує на союзників

У Києві все частіше розглядають варіант, коли майбутні мирні домовленості не зможуть забезпечити Україні довгострокову безпеку. В умовах невизначеності з міжнародними гарантіями українська влада наголошує на посиленні власної обороноздатності. Про це повідомляє Politico.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, Україна аналізує сценарій, за якого їй доведеться самостійно стримувати можливу нову агресію Росії. Раніше в Євросоюзі пропонували перетворити країну на так званого "сталевого їжака" — державу з потужною оборонною системою, здатну зробити будь-яке вторгнення вкрай витратною для супротивника. Йдеться про формування постійної численної армії, розвиток безпілотних технологій, ракетних програм та розширення власного виробництва озброєнь.

Для реалізації цих планів буде потрібна масштабна реформа оборонного сектора. Зокрема, йдеться про оновлення системи військових закупівель, модернізацію механізмів набору особового складу та залучення значних фінансових ресурсів.

Сумніви щодо надійності союзницьких гарантій пов'язані насамперед із відсутністю зобов'язань, порівнянних з колективною обороною НАТО. Без членства в альянсі Україна змушена розраховувати на двосторонні угоди, які не забезпечують такий самий рівень захисту. Додаткові питання викликає непередбачуваність позиції США. Аналітик Тімоті Еш вважає малоймовірним пряме військове втручання Вашингтона у разі нового конфлікту.

Під час переговорів Київ наполягав на збереженні армії чисельністю до 800 тисяч військовослужбовців. При цьому міністр оборони Михайло Федоров наголосив, що впровадження нових технологій потребує повної трансформації організаційної структури армії.

Міжнародні угоди та можливу присутність іноземних сил розглядаються лише як доповнення до власної оборони. Глава місії України при НАТО Олена Гетьманчук заявила, що ефективна національна армія залишається основним гарантом незалежності країни. Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорення гарантій безпеки з Дональдом Трампом вже завершено, і сторони готуються визначити дату підписання угоди.

