Главная Новости Общество Война с Россией Война в Украине: почему Киев больше не рассчитывает на союзников
commentss НОВОСТИ Все новости

Война в Украине: почему Киев больше не рассчитывает на союзников

На фоне сомнений в международных гарантиях власти обсуждают создание мощной армии, развитие ракетных программ и масштабную реформу оборонного сектора

4 февраля 2026, 07:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Киеве все чаще рассматривают вариант, при котором будущие мирные договоренности не смогут обеспечить Украине долгосрочную безопасность. В условиях неопределенности с международными гарантиями украинские власти делают акцент на усилении собственной обороноспособности. Об этом сообщает Politico.

Война в Украине: почему Киев больше не рассчитывает на союзников

ВСУ. Фото: из открытых источников

По данным издания, Украина анализирует сценарий, при котором ей придется самостоятельно сдерживать возможную новую агрессию России. Ранее в Евросоюзе предлагали превратить страну в так называемого "стального ежа" — государство с мощной оборонной системой, способное сделать любое вторжение крайне затратным для противника. Речь идет о формировании постоянной многочисленной армии, развитии беспилотных технологий, ракетных программ и расширении собственного производства вооружений.

Для реализации этих планов потребуется масштабная реформа оборонного сектора. В частности, речь идет об обновлении системы военных закупок, модернизации механизмов набора личного состава и привлечении значительных финансовых ресурсов.

Сомнения в надежности союзнических гарантий связаны прежде всего с отсутствием обязательств, сопоставимых с коллективной обороной НАТО. Без членства в альянсе Украина вынуждена рассчитывать на двусторонние соглашения, которые не обеспечивают такой же уровень защиты. Дополнительные вопросы вызывает непредсказуемость позиции США. Аналитик Тимоти Эш считает маловероятным прямое военное вмешательство Вашингтона в случае нового конфликта.

Во время переговоров Киев настаивал на сохранении армии численностью до 800 тысяч военнослужащих. При этом министр обороны Михаил Федоров подчеркнул, что внедрение новых технологий требует полной трансформации организационной структуры армии.

Международные соглашения и возможное присутствие иностранных сил рассматриваются лишь как дополнение к собственной обороне. Глава миссии Украины при НАТО Алена Гетманчук заявила, что эффективная национальная армия остается главным гарантом независимости страны. Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что обсуждение гарантий безопасности с Дональдом Трампом уже завершено и стороны готовятся определить дату подписания соглашения.

Читайте также на портале "Комментарии" — бывший руководитель британской разведки МИ6 Ричард Мур заявил, что Западу не стоит рассчитывать на скорые смены власти в России из-за возможных проблем со здоровьем президента РФ Владимира Путина.




Источник: https://www.politico.eu/article/steel-porcupine-ukraine-volodymyr-zelenskyy-plans-defend-itself-after-war/
