Війна в Україні: чому для Путіна є тільки один прийнятний варіант у 2026 році
commentss НОВИНИ Всі новини

Війна в Україні: чому для Путіна є тільки один прийнятний варіант у 2026 році

Володимир Путін буде й надалі імітувати переговорний процес

17 лютого 2026, 09:37
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Військовим шляхом Росія ще може намагатися захопити залишки Донецької області, але після цього постане питання: що далі? Можна роками говорити про Харків, Дніпро чи Одесу, намагатися форсувати Дніпро та Південний Буг, але з нинішніми ресурсами це нереально. Теоретично росіяни можуть посилити мобілізацію, але це несе неприйнятні для Кремля політичні ризики. Якщо Путін не пішов на це за попередні чотири роки, малоймовірно, що він зробить це зараз. Таку думку висловив нардеп Микола Княжицький.

Війна в Україні: чому для Путіна є тільки один прийнятний варіант у 2026 році

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Політик зауважує, навіть у разі гіпотетичного нав’язування Україні ганебних умов капітуляції на переговорах, немає жодного адекватного способу контролювати їх подальше виконання. Попередній досвід виконання Україною Мінських угод це яскраво продемонстрував. 

"Без кардинальної зміни влади у Києві на відверто проросійську будь-які домовленості про завершення війни на практиці не працюватимуть. І росіяни це чудово розуміють. Усі ідеї про "зовнішнє управління Україною з боку ООН", які Лавров згадав кілька днів тому – це прояв усвідомлення безперспективності переговорного процесу", – зазначив Микола Княжицький.

Він зауважує, тож Путін не може відмовитися від переговорів, адже це єдиний спосіб досягти "цілей СВО". Водночас підписання будь-якої мирної угоди, навіть максимально вигідної для Росії, але без механізмів контролю за її виконанням, не принесе їй нічого, окрім необхідності готуватися до нової війни, а розпочати нову війну після формального завершення може виявитися складніше, особливо, якщо Україна отримає гарантії безпеки від США та союзників. 

"Отже, для Кремля простіше продовжувати війну, витрачаючи залишки коштів російського бюджету на її підтримку. На цьому етапі війна не має політичного вирішення, яке можна було б досягти переговорами. Тому, на жаль, найбільш імовірним сценарієм 2026 року залишається продовження війни з паралельною імітацією переговорів", – констатував нардеп.

