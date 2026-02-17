Война в Украине: почему для Путина есть только один приемлемый вариант в 2026 году

Рубрики
Кравцев Сергей
Военным путем Россия еще может пытаться захватить остатки Донецкой области, но после этого встанет вопрос: что дальше? Можно годами говорить о Харькове, Днепропетровске или Одессе, пытаться форсировать Днепр и Южный Буг, но с нынешними ресурсами это нереально. Теоретически россияне могут усилить мобилизацию, но это несет неприемлемые для Кремля политические риски. Если Путин не пошел на это за четыре года, маловероятно, что он сделает это сейчас. Такое мнение высказал нардеп Николай Княжицкий.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Политик отмечает, что даже в случае гипотетического навязывания Украине позорных условий капитуляции на переговорах нет ни одного адекватного способа контролировать их дальнейшее выполнение. Предыдущий опыт выполнения Украиной Минских соглашений это продемонстрировал.
Он замечает, что Путин не может отказаться от переговоров, ведь это единственный способ достичь "целей СВО". В то же время подписание любого мирного соглашения, даже максимально выгодного для России, но без механизмов контроля за его исполнением, не принесет ему ничего, кроме необходимости готовиться к новой войне, а начать новую войну после формального завершения может оказаться сложнее, особенно если Украина получит гарантии безопасности от США и союзников.
