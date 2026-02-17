Война в Украине: почему для Путина есть только один приемлемый вариант в 2026 году

Военным путем Россия еще может пытаться захватить остатки Донецкой области, но после этого встанет вопрос: что дальше? Можно годами говорить о Харькове, Днепропетровске или Одессе, пытаться форсировать Днепр и Южный Буг, но с нынешними ресурсами это нереально. Теоретически россияне могут усилить мобилизацию, но это несет неприемлемые для Кремля политические риски. Если Путин не пошел на это за четыре года, маловероятно, что он сделает это сейчас. Такое мнение высказал нардеп Николай Княжицкий.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Политик отмечает, что даже в случае гипотетического навязывания Украине позорных условий капитуляции на переговорах нет ни одного адекватного способа контролировать их дальнейшее выполнение. Предыдущий опыт выполнения Украиной Минских соглашений это продемонстрировал.

"Без кардинальной смены власти в Киеве на откровенно пророссийскую какие-либо договоренности о завершении войны на практике не будут работать. И россияне это отлично понимают. Все идеи о "внешнем управлении Украиной со стороны ООН", которые Лавров упомянул несколько дней назад – это проявление осознания бесперспективности переговорного процесса", – отметил Николай Княжицкий.

Он замечает, что Путин не может отказаться от переговоров, ведь это единственный способ достичь "целей СВО". В то же время подписание любого мирного соглашения, даже максимально выгодного для России, но без механизмов контроля за его исполнением, не принесет ему ничего, кроме необходимости готовиться к новой войне, а начать новую войну после формального завершения может оказаться сложнее, особенно если Украина получит гарантии безопасности от США и союзников.

"Итак, для Кремля проще продолжать войну, тратя остатки средств российского бюджета на ее поддержку. На этом этапе у войны нет политического решения, которое можно было бы достичь переговорами. Поэтому, к сожалению, наиболее вероятным сценарием 2026 остается продолжение войны с параллельной имитацией переговоров", – констатировал нардеп.

