Війна в Ірані стане найбільшою перемогою Путіна: Буданов шокував заявою

Війна на Близькому Сході принесла Росії певні вигоди, зокрема через значне зростання світових цін на нафту. Крім того, ситуація на міжнародній арені дозволила Кремлю послабити вплив санкцій, завдяки чому "деякі юридичні особи" країни змогли частково вийти з-під обмежень. Про це в інтерв'ю журналістці Галині Остаповець для "Новини.LIVE" та виданню Укрінформ розповів керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Журналістка запитала Буданова, як війна на Близькому Сході вплинула на здатність Росії продовжувати бойові дії, зокрема після підписання угоди між РФ та Іраном. У відповіді Буданов висловив скепсис щодо значущості цих домовленостей, зазначивши, що попри підписані угоди, на практиці жодна країна поки не готова безпосередньо вступити у конфлікт з США.

Буданов також зазначив, що глобальна ситуація на нафтовому ринку частково грає на користь Кремля, адже підвищення цін на нафту приносить Росії значні економічні вигоди. Крім того, ряд "певних юридичних одиниць" виведено з-під міжнародних санкцій, що додало оптимізму російській владі.

Щодо ефективності українських ударів по нафтопереробних заводах Росії, Буданов підкреслив, що ці атаки мають певний вплив, але не можуть повністю нейтралізувати позитивні ефекти, які Кремль отримує від високих цін на енергоресурси.

Відповідаючи на запитання про можливе припинення таких ударів, Буданов заявив, що Україна не планує відмовлятися від цієї стратегії, оскільки це важливий інструмент впливу, що залишається актуальним, поки триває війна.

Портал "Коментарі" вже писав, що неможливо довіряти заявам російських загарбників щодо Великоднього перемир’я, оскільки існують серйозні сумніви щодо їхніх намірів. За словами майора ЗСУ і політолога Андрія Ткачука, варто очікувати, що окупанти можуть розпочати масштабний обстріл українських міст в ніч з п’ятниці на суботу. Це, на його думку, цілком узгоджується з попереднім досвідом, коли перемир’я неодноразово порушувалося.