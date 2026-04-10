Война в Иране станет величайшей победой Путина: Буданов шокировал заявлением

Война на Ближнем Востоке принесла России определенные выгоды, в частности, из-за значительного роста мировых цен на нефть. Кроме того, ситуация на международной арене позволила Кремлю ослабить влияние санкций, благодаря чему некоторые юридические лица страны смогли частично выйти из-под ограничений. Об этом в интервью журналистке Галине Остаповец для "Новини.LIVE" и Укринформ рассказал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Фото: из открытых источников

Журналистка спросила Буданова, как война на Ближнем Востоке повлияла на способность России продолжать боевые действия, в частности, после подписания соглашения между РФ и Ираном. В ответе Буданов выразил скепсис относительно значимости этих договоренностей, отметив, что, несмотря на подписанные соглашения, на практике ни одна страна пока не готова напрямую вступить в конфликт с США.

Буданов также отметил, что глобальная ситуация на нефтяном рынке частично играет в пользу Кремля, ведь повышение цен на нефть приносит России значительные экономические выгоды. Кроме того, ряд "определенных юридических единиц" выведен из-под международных санкций, что придало оптимизм российским властям.

Относительно эффективности украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам России, Буданов подчеркнул, что эти атаки оказывают определенное влияние, но не могут полностью нейтрализовать положительные эффекты, которые Кремль получает от высоких цен на энергоресурсы.

Отвечая на вопрос о возможном прекращении таких ударов, Буданов заявил, что Украина не планирует отказываться от этой стратегии, поскольку это важный инструмент, остающийся актуальным, пока продолжается война.

Портал "Комментарии" уже писал, что невозможно доверять заявлениям российских захватчиков по поводу Пасхального перемирия, поскольку существуют серьезные сомнения в их намерениях. По словам майора ВСУ и политолога Андрея Ткачука, следует ожидать, что оккупанты могут начать масштабный обстрел украинских городов в ночь с пятницы на субботу. Это, по его мнению, согласуется с предыдущим опытом, когда перемирие неоднократно нарушалось.