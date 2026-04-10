Перед "перемир'ям" Путін може вчинити страшне: озвучено тривожний прогноз

Неможливо довіряти заявам російських загарбників щодо Великоднього перемир’я, оскільки існують серйозні сумніви щодо їхніх намірів. За словами майора ЗСУ і політолога Андрія Ткачука, варто очікувати, що окупанти можуть розпочати масштабний обстріл українських міст в ніч з п’ятниці на суботу. Це, на його думку, цілком узгоджується з попереднім досвідом, коли перемир’я неодноразово порушувалося.

Ткачук зазначив, що минулого року росіяни проводили майже 100 штурмових операцій на фронті, а кількість обстрілів українських позицій перевищувала 2 тисячі. З них майже тисяча були здійснені за допомогою важкого озброєння, а стільки ж — з використанням FPV-дронів. Це явно не мало нічого спільного з традиційним поняттям перемир’я. Хоча на деяких ділянках фронту спостерігалося тимчасове затишшя, це було скоріше винятком, а не нормою.

Політолог не виключає, що навіть в рамках так званого Великоднього перемир’я, яке має початися 11 квітня, росіяни можуть провести обстріли українських міст, використовуючи різні види зброї, в тому числі далекобійні дрони типу "Герань", "Гербера" чи "Шахед". Відтак, для окупантів такі атаки є цілком звичними і не становлять для них ніякого морального бар’єру.

Ткачук підкреслює, що вірити російським обіцянкам — це самозвільнитися від реальності і обманювати себе. Причини для такої недовіри кореняться в агресивній і безпринципній поведінці Росії, яка, за його словами, намагається маніпулювати міжнародною спільнотою, зокрема намагаючись справити враження на США через так зване перемир’я. Хоча формально це ініціатива української сторони, Ткачук вважає, що ця стратегія є лише частиною більшої дипломатичної гри Кремля.

