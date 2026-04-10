Перед "перемирием" Путин может совершить страшное: озвучен тревожный прогноз

Невозможно доверять заявлениям российских захватчиков по поводу Пасхального перемирия, поскольку существуют серьезные сомнения в их намерениях. По словам майора ВСУ и политолога Андрея Ткачука, следует ожидать, что оккупанты могут начать масштабный обстрел украинских городов в ночь с пятницы на субботу. Это, по его мнению, согласуется с предыдущим опытом, когда перемирие неоднократно нарушалось.

Фото: из открытых источников

Ткачук отметил, что в прошлом году россияне проводили почти 100 штурмовых операций на фронте, а количество обстрелов украинских позиций превышало 2 тысячи. Из них почти тысяча были осуществлены с помощью тяжелого вооружения, а столько же – с использованием FPV-дронов. Это очевидно не имело ничего общего с обычным понятием перемирия. Хотя на некоторых участках фронта наблюдалось временное затишье, это было скорее исключением, а не нормой.

Политолог не исключает, что даже в рамках так называемого Пасхального перемирия, которое должно начаться 11 апреля, россияне могут провести обстрелы украинских городов, используя разные виды оружия, в том числе дальнобойные дроны типа "Герань", "Гербера" или "Шахед". Следовательно, для оккупантов такие атаки вполне привычны и не составляют для них никакого морального барьера.

Ткачук подчеркивает, что верить российским обещаниям это самоосвободиться от реальности и обманывать себя. Причины для такого недоверия коренятся в агрессивном и беспринципном поведении России, которое, по его словам, пытается манипулировать международным сообществом, в частности, пытаясь произвести впечатление на США из-за так называемого перемирия. Хотя формально это инициатива украинской стороны, Ткачук считает, что эта стратегия является частью большей дипломатической игры Кремля.

Украина недавно получила новую партию ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot, о чем сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, поставки прошли несколько дней назад.