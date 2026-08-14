Війна стане остаточною пасткою: озвучено приголомшливу правду про страшну небезпеку для Путіна

Осінь 2026 року може стати для України складним періодом на фронті та в тилу, однак говорити про неминучу поразку не варто. Російська армія, попри можливі територіальні здобутки, продовжить зазнавати значних втрат, а загальний баланс поступово зміщується не на користь Кремля. Таку оцінку дав політолог Олег Саакян.

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За його прогнозом, у жовтні-листопаді російські війська можуть захопити нові території, водночас Україна матиме можливості для локальних контратак і повернення окремих позицій. Динаміка фронту, на його думку, залишатиметься нестабільною.

"На фронті будуть територіальні втрати, буде збільшення російських втрат у живій силі — на добрих 30–60% з кінця вересня на жовтень-листопад. Будуть постійні розміни територіями: десь ми повертаємо територію, десь росіяни ще захоплюють", — зазначив Саакян.

Водночас ситуація в українському тилу, за його оцінкою, психологічно буде важкою через російські ракетні удари та наближення опалювального сезону. Проте він не очікує, що вона виявиться гіршою за попередню зиму.

Політолог також звернув увагу на розвиток українських далекобійних засобів ураження. За його словами, Києву необов'язково досягати кількісного паритету з Росією. Значно важливішим може стати якісний ефект від обмеженої кількості далекобійних ракет.

"Нам не потрібно мати 150 балістичних ракет, 100 ракет, як росіяни. 50, 60, 80, навіть якщо це буде 10–20 і вони всі по Москві будуть долітати — це вже матиме ефект", — пояснив експерт.

Саакян вважає, що Україна поступово створює для Росії нові проблеми далеко від лінії фронту. Удари по портовій, нафтовій та військовій інфраструктурі змушують Москву змінювати підходи й витрачати дедалі більше ресурсів на захист тилу.

"Час грає зараз на боці України. Росіяни з кожним днем виснажуються більше, ніж ми. Навіть набагато більше до пропорції того, що вони більші, ніж ми", — наголосив Саакян.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія не може миттєво збільшити виробництво балістичних і крилатих ракет на десятки відсотків, попри заяви про різке нарощування темпів. Водночас Кремль свідомо робить ставку на балістику, оскільки саме такі ракети найскладніше перехоплювати українській протиповітряній обороні. Таку оцінку висловив дипломат Роман Безсмертний.