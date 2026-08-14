"Путін неймовірно боїться": дипломат приголомшив заявою про тактику диктатора в Україні

Росія не може миттєво збільшити виробництво балістичних і крилатих ракет на десятки відсотків, попри заяви про різке нарощування темпів. Водночас Кремль свідомо робить ставку на балістику, оскільки саме такі ракети найскладніше перехоплювати українській протиповітряній обороні. Таку оцінку висловив дипломат Роман Безсмертний.

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Він поставив під сумнів твердження про те, що російська оборонна промисловість за короткий період могла збільшити виробництво ракет приблизно на 40%. За словами дипломата, виготовлення високотехнологічного озброєння потребує складної електроніки, кваліфікованих інженерів і значного часу.

"Поясніть мені, як можна підняти за два місяці виробництво балістичних ракет на 40%? Хто це може зробити? Яка країна? Де випускається стільки заліза, стільки електроніки, щоб зробити такий стрибок?" — заявив Безсмертний.

Він припустив, що збільшення кількості застосованих ракет може бути пов’язане не лише зі зростанням виробництва, а й із використанням запасів, які Росія накопичувала раніше. На думку дипломата, головна причина переходу РФ до активнішого застосування балістики полягає в її складності для перехоплення. Саме тому Москва намагається використовувати вразливість української ППО.

"Ставка на балістику тому, що з нею найгірше боротися. Найгірше. І це пояснює, чому Путін піднімає тут ставки", — наголосив він.

Водночас Безсмертний звернув увагу на дефіцит систем, здатних ефективно протидіяти балістичним загрозам. Він вважає, що Україна потребує додаткових комплексів Patriot і ракет до них, а також має посилювати інші можливості протиповітряної оборони.

Дипломат радить оцінювати реальні можливості Росії не лише за її заявами, а передусім за поведінкою.

"Для мене орієнтиром є поведінка Росії. Вона вжимається, кораблі втікають, ситуація ускладнюється, поведінка московського фраєра стає все більше і більше закритою. Це означає, що він боїться ситуації", — заявив Безсмертний.

Портал "Коментарі" вже писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Верховного суду з проханням дозволити продовжити будівництво нової бальної зали Білого дому. Звернення подали 14 серпня після того, як суди нижчих інстанцій заблокували роботи на об’єкті.