Россия не может мгновенно увеличить производство баллистических и крылатых ракет на десятки процентов, несмотря на заявления о резком наращивании темпов. В то же время Кремль сознательно делает ставку на баллистику, поскольку именно такие ракеты сложнее всего перехватывать украинскую противовоздушную оборону. Такую оценку высказал дипломат Роман Бессмертный.

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Он поставил под вопрос утверждение о том, что российская оборонная промышленность за короткий период могла увеличить производство ракет примерно на 40%. По словам дипломата, изготовление высокотехнологичного вооружения нуждается в сложной электронике, квалифицированных инженерах и значительном времени.

"Объясните мне, как можно поднять за два месяца производство баллистических ракет на 40%? Кто это может сделать? Какая страна? Где выпускается столько железа, столько электроники, чтобы совершить такой скачок?" – заявил Бессмертный.

Он предположил, что увеличение количества применяемых ракет может быть связано не только с ростом производства, но и использованием запасов, которые Россия накапливала ранее. По мнению дипломата, главная причина перехода РФ к более активному применению баллистики состоит в ее сложности для перехвата. Именно поэтому Москва пытается использовать уязвимость украинского ПВО.

"Ставка на баллистику потому, что с ней хуже всего бороться. Хуже всего. И это объясняет, почему Путин поднимает здесь ставки", — подчеркнул он.

Вместе с тем, Бессмертный обратил внимание на дефицит систем, способных эффективно противодействовать баллистическим угрозам. Он считает, что Украина нуждается в дополнительных комплексах Patriot и ракетах к ним, а также должна усиливать другие возможности противовоздушной обороны.

Дипломат советует оценивать реальные возможности России не только по ее заявлениям, но прежде всего по поведению.

"Для меня ориентиром является поведение России. Она ужимается, корабли убегают, ситуация усложняется, поведение московского фрайера становится все больше и больше закрытым. Это значит, что он боится ситуации", — заявил Бессмертный.

Портал "Комментарии" уже писал , что администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой разрешить продолжить строительство нового бального зала Белого дома. Обращение было подано 14 августа после того, как суды низших инстанций заблокировали работы на объекте.