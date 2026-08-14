Война станет окончательной ловушкой: озвучена потрясающая правда о страшной опасности для Путина

Осень 2026 года может стать для Украины сложным периодом на фронте и в тылу, однако говорить о неминуемом поражении не стоит. Российская армия, несмотря на возможные территориальные достижения, продолжит нести значительные потери, а общий баланс постепенно смещается не в пользу Кремля. Такую оценку дал политолог Олег Саакян.

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По его прогнозу, в октябре-ноябре российские войска могут захватить новые территории, в то же время у Украины будут возможности для локальных контратак и возвращения отдельных позиций. Динамика фронта, по его мнению, будет оставаться нестабильной.

"На фронте будут территориальные потери, будет увеличение российских потерь в живой силе – на добрых 30–60% с конца сентября на октябрь-ноябрь. Будут постоянные размены по территориям: где-то мы возвращаем территорию, где-то россияне еще захватывают", — отметил Саакян.

В то же время ситуация в украинском тылу, по его оценке, психологически будет тяжелой из-за российских ракетных ударов и приближения отопительного сезона. Однако он не ожидает, что она окажется хуже предыдущей зимы.

Политолог также обратил внимание на развитие украинских дальнобойных средств поражения. По его словам, Киеву необязательно добиваться количественного паритета с Россией. Значительно более важным может стать качественный эффект от ограниченного количества дальнобойных ракет.

"Нам не нужно иметь 150 баллистических ракет, 100 ракет как россияне. 50, 60, 80, даже если это будет 10–20 и они все по Москве будут долетать — это будет иметь эффект", — объяснил эксперт.

Саакян считает, что Украина постепенно создает для России новые проблемы вдали от линии фронта. Удары по портовой, нефтяной и военной инфраструктуре заставляют Москву изменять подходы и тратить все большее количество ресурсов в защиту тыла.

"Время играет сейчас на стороне Украины. Россияне с каждым днем истощаются больше, чем мы. Даже гораздо больше пропорции того, что они больше, чем мы", — подчеркнул Саакян.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия не может мгновенно увеличить производство баллистических и крылатых ракет на десятки процентов, несмотря на заявления о резком наращивании темпов. В то же время Кремль сознательно делает ставку на баллистику, поскольку именно такие ракеты сложнее всего перехватывать украинскую противовоздушную оборону. Такую оценку высказал дипломат Роман Бессмертный.