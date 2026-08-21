Війна стане остаточно нестерпною для Путіна: названо сценарій, який забезпечить капітуляцію РФ

Попри необхідність продовжувати військовий тиск на Росію, саме переговори зрештою залишаються необхідним шляхом до завершення війни. Жодна зі сторін не зможе нескінченно підтримувати бойові дії без величезних людських та економічних втрат. На думку експертів, України важливо вступати в переговори не з позиції слабкості, а тоді, коли військові, економічні та дипломатичні важелі дозволять захищати власні інтереси. Сильна переговорна позиція має стати інструментом для досягнення не просто паузи у бойових діях, а стійкого миру з реальними гарантіями безпеки, який не дозволить Росії використати перемир’я для підготовки нової агресії. За яких умов російському диктатору Володимиру Путіну доведеться почати переговори з Києвом? Портал "Коментарі" вирішив дізнатися думку з цього приводу у трьох моделей штучного інтелекту.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT стверджує, що Україні варто посилювати тиск на Росію одразу за кількома напрямками. На полі бою Москва має усвідомити, що швидко досягти своїх цілей не вдасться. Паралельно необхідно ускладнювати роботу російського військово-промислового комплексу, логістики, паливної та енергетичної систем, щоб продовження війни обходилося Кремлю дедалі дорожче. Не менш важливим залишається економічний і санкційний тиск, який може обмежувати ресурси РФ для ведення тривалої війни. Водночас Києву потрібно берегти власний потенціал — людей, боєприпаси, ППО, фінанси та підтримку міжнародних партнерів.

Водночас військового тиску недостатньо — Україна має паралельно зміцнювати власну переговорну позицію дипломатичними методами. Києву важливо демонструвати готовність до переговорів, але входити в них із максимально сильними аргументами. Якщо Росія зіткнеться з високою ціною війни, відсутністю швидкого просування та посиленням міжнародного тиску, її зацікавленість у дипломатичному врегулюванні може зрости.

Чат-бот Gemini вважає, що Самостійно примусити Росію до перемовин Україна може через систематичне завдання невідворотних економічних та військово-логістичних збитків на її власній території. Масштабування внутрішнього OПК, зокрема далекобійних дронів та ракетних комплексів, дозволяє Силам оборони послідовно нищити нафтопереробну галузь, вузлові підстанції, військові аеродроми та оборонні підприємства в глибокому тилу РФ. Коли кумулятивний ефект від цих ударів призведе до паливного колапсу, зупинки цивільного виробництва та виснаження воєнної машини ворога, ціна ведення війни перевищить потенційні дивіденди від подальшої окупації українських земель. У такій точці критичного зносу Кремль буде змушений шукати паузу, щоб уникнути системного розвалу власної економіки.

Другим важелем є створення нестерпного військово-оперативного тупика на фронті та перенесення бойових дій на російські терени. Автономна здатність України ефективно знищувати живий ресурс і важку техніку ворога за допомогою технологічної переваги — систем REB, роботизованих платформ і FPV-дронів — позбавляє Росію можливості проводити стратегічні наступальні операції. Водночас активні дії на ворожій території руйнують міф про "неуразливість" автократії та провокують внутрішньополітичні тріщини між кремлівськими кланами, силовиками й регіонами. Коли воєнна авантюра почне безпосередньо загрожувати керованості самої Росії та утриманню влади путінським оточенням, запит на дипломатичну розв'язку стане для Москви єдиним способом самозбереження.

Чат-бот Copilot стверджує, що Україна може змусити Росію звернутися до переговорів у випадку, якщо зможе досягти військової переваги на фронті. Це означає не лише успішні наступальні операції, а й системне виснаження російських ресурсів: руйнування логістики, знищення складів боєприпасів, блокування постачання техніки. Якщо Кремль зрозуміє, що армія не здатна досягти стратегічних цілей, він буде змушений шукати дипломатичний вихід, щоб уникнути внутрішньої кризи.

З іншого боку, Україна може змусити Росію до переговорів через збереження єдності союзників. Якщо Захід продовжить постачання зброї, фінансову допомогу та політичну підтримку, Кремль зрозуміє, що шансів на перемогу немає. У такому випадку переговори стануть для Путіна єдиним способом зберегти контроль і уникнути внутрішнього вибуху невдоволення. Найгірший сценарій для України — це перемовини під примусом, коли Київ буде змушений погодитися на умови Москви через виснаження чи втрату підтримки. Такий варіант не принесе миру, а лише закріпить агресію та створить нові загрози.

Загалом усі три версії ШІ переконані, щоУкраїна може підштовхнути Росію до переговорів лише через поєднання військового, економічного та дипломатичного тиску. Йдеться не про один вирішальний удар, а про поступову зміну розрахунків Кремля. Москва має зрозуміти, що продовження війни не наближає її до поставлених цілей, а навпаки — збільшує втрати, виснажує ресурси та створює економічні проблеми. Важливими інструментами залишатимуться розвиток українського ОПК, далекобійних засобів і посилення ППО. Водночас без стабільної підтримки США, Європи та інших партнерів створити достатній тиск на Росію буде складно. Україна має вести переговори не заради самої паузи, а заради стійкого миру.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія продовжує нарощувати ракетний потенціал і готується до можливого посилення ударів по Україні. За даними української розвідки, російський військово-промисловий комплекс здатен виготовляти понад 200 крилатих і балістичних ракет на місяць. Одночасно Москва накопичує боєприпаси, зокрема "Іскандери", "Онікси", "Калібри" та інші ракети. Військовий експерт, засновник компанії First Contact Валерій Боровик вважає, що Україні варто готуватися до зростання інтенсивності російських атак.