Путін кине останні ресурси для остаточного знищення України: озвучено страшний сценарій

Росія продовжує нарощувати ракетний потенціал і готується до можливого посилення ударів по Україні. За даними української розвідки, російський військово-промисловий комплекс здатен виготовляти понад 200 крилатих і балістичних ракет на місяць. Одночасно Москва накопичує боєприпаси, зокрема "Іскандери", "Онікси", "Калібри" та інші ракети. Військовий експерт, засновник компанії First Contact Валерій Боровик вважає, що Україні варто готуватися до зростання інтенсивності російських атак.

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"Треба готуватись до збільшення. Вони по деяких позиціях перевиконують свої плани. Не набагато, на декілька ракет, але про це заявляв ГУР. Треба розуміти, що ті ракети, які в них є, вони ж не повністю використовують, тобто ще й на склад працюють", — зазначив Боровик.

За словами експерта, Росія може змінювати тактику застосування ракет. Замість традиційних масованих залпів окупанти здатні перейти до частіших ударів невеликими групами, що також створюватиме значне навантаження на українську систему протиповітряної оборони. Особливо небезпечними залишаються балістичні ракети, для перехоплення яких Україна має обмежену кількість ефективних засобів.

"Масованість, скоріш за все, буде збільшуватись. Вони поки будуть користуватись тим, що у нас не вистачає засобів ППО, прикриття від балістики та крилатих ракет. В принципі, ми непогано з ними справляємося, але це все рівно виснажування наших засобів ППО", — пояснив Боровик.

Окрему загрозу становить здатність РФ виробляти значну кількість ракет на основі вже наявних технологій та компонентів. Експерт зазначає, що Москва активно використовує старі радянські розробки, модернізуючи їх під сучасні умови війни. Йдеться, зокрема, про ракети С-300, С-400 та "Іскандери", які можуть виготовлятися у великих кількостях.

"Вони їх можуть робити зі своєї комплектації, тобто фактично не залежати від комплектації електроніки систем наведення закордонних. Ці розробки були ще минулого століття, кінця 80–90-х років. І тому на цій старій комплектній базі вони продовжують робити такі неточні ракети", — наголосив експерт.

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