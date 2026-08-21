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Путин бросит последние ресурсы для окончательного уничтожения Украины: озвучен страшный сценарий

Москва не только тратит ракеты, но и активно пополняет арсеналы, что создает дополнительную нагрузку на украинскую ПВО

21 августа 2026, 13:30
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Клименко Елена

Россия продолжает наращивать ракетный потенциал и готовится к возможному усилению ударов по Украине. По данным украинской разведки, российский военно-промышленный комплекс способен производить более 200 крылатых и баллистических ракет в месяц. Одновременно Москва накапливает боеприпасы, в том числе "Искандеры", "Ониксы", "Калибры" и другие ракеты. Военный эксперт, основатель компании First Contact Валерий Боровик считает, что Украине следует готовиться к росту интенсивности российских атак.

Путин бросит последние ресурсы для окончательного уничтожения Украины: озвучен страшный сценарий

Фото: из открытых источников

"Нужно готовиться к увеличению. Они по некоторым позициям перевыполняют свои планы. Не намного, на несколько ракет, но об этом заявлял ГУР. Надо понимать, что те ракеты, которые у них есть, они же не полностью используют, то есть еще и на склад работают", — отметил Боровик.

По словам эксперта, Россия может изменять тактику применения ракет. Вместо традиционных массированных залпов оккупанты способны перейти к более частым ударам небольшими группами, что также будет создавать значительную нагрузку на украинскую систему противовоздушной обороны. Особо опасными остаются баллистические ракеты, для перехвата которых Украина имеет ограниченное количество эффективных средств.

"Массированность, скорее всего, будет увеличиваться. Они пока будут пользоваться тем, что у нас не хватает средств ПВО, прикрытия от баллистики и крылатых ракет. В принципе мы неплохо с ними справляемся, но это все равно истощение наших средств ПВО", — пояснил Боровик.

Отдельную угрозу представляет способность РФ производить значительное количество ракет на основе уже имеющихся технологий и компонентов. Эксперт отмечает, что Москва активно использует старые советские разработки, модернизируя их под современные условия войны. Речь идет, в частности, о ракетах С-300, С-400 и "Искандерах", которые могут производиться в больших количествах.

"Они их могут делать из своей комплектации, то есть фактически не зависеть от комплектации электроники систем наведения зарубежных. Эти разработки были еще в прошлом веке, конца 80-90-х годов. И поэтому на этой старой комплектной базе они продолжают делать такие неточные ракеты", — подчеркнул эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина все острее испытывает финансовое давление из-за роста стоимости войны. Президент Владимир Зеленский назвал задержку международной помощи одним из ключевых вызовов для государства. Премьер-министр также обсудил с депутатами ситуацию с финансированием и подчеркнул, что для получения части средств Киеву необходимо выполнить ряд взятых на себя обязательств. Политолог Игорь Рейтерович считает, что проблема заключается не только в бюрократических процедурах со стороны партнеров, но и в действиях самой украинской власти.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=snx1rcn4lAE
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