Несмотря на необходимость продолжать военное давление на Россию, именно переговоры остаются необходимым путем до завершения войны. Ни одна из сторон не сможет бесконечно поддерживать боевые действия без огромных человеческих и экономических потерь. По мнению экспертов, Украине важно вступать в переговоры не с позиции слабости, а когда военные, экономические и дипломатические рычаги позволят защищать собственные интересы. Сильная переговорная позиция должна стать инструментом достижения не просто паузы в боевых действиях, а устойчивого мира с реальными гарантиями безопасности, который не позволит России использовать перемирие для подготовки новой агрессии. В каких условиях российскому диктатору Владимиру Путину придется начать переговоры с Киевом? Портал "Комментарии" решил узнать мнение по этому поводу у трех моделей искусственного интеллекта.

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Чат-бот ChatGPT утверждает, что Украине следует усиливать давление на Россию сразу по нескольким направлениям. На поле боя Москва должна понять, что быстро достичь своих целей не удастся. Параллельно нужно усложнять работу русского военно-промышленного комплекса, логистики, топливной и энергетической систем, чтоб продолжение войны обходилось Кремлю все дороже. Не менее важным остается экономическое и санкционное давление, которое может ограничивать ресурсы РФ для длительной войны. В то же время, Киеву нужно беречь собственный потенциал — людей, боеприпасы, ПВО, финансы и поддержку международных партнеров.

В то же время, военного давления недостаточно — Украина должна параллельно укреплять собственную переговорную позицию дипломатическими методами. Киеву важно демонстрировать готовность к переговорам, но входить в них с максимально сильными доводами. Если Россия столкнется с высокой ценой войны, отсутствием быстрого продвижения и усилением международного давления, то ее заинтересованность в дипломатическом урегулировании может возрасти.

Чат-бот Gemini считает, что Самостоятельно принудить Россию к переговорам Украина может из-за систематической нанесения неотвратимого экономического и военно-логистического ущерба на ее собственной территории. Масштабирование внутреннего OПК, в том числе дальнобойных дронов и ракетных комплексов, позволяет Силам обороны последовательно уничтожать нефтеперерабатывающую отрасль, узловые подстанции, военные аэродромы и оборонные предприятия в глубоком тылу РФ. Когда кумулятивный эффект этих ударов приведет к топливному коллапсу, остановке гражданского производства и истощению военной машины врага, цена ведения войны превысит потенциальные дивиденды от дальнейшей оккупации украинских земель. В такой точке критического износа Кремль будет вынужден искать паузу во избежание системного развала собственной экономики.

Вторым рычагом является создание невыносимого военно-оперативного тупика на фронте и перенесение боевых действий на российские территории. Автономная способность Украины эффективно уничтожать живой ресурс и тяжелую технику врага с помощью технологического преимущества — систем REB, роботизированных платформ и FPV-дронов — лишает Россию возможности проводить стратегические наступательные операции. В то же время, активные действия на вражеской территории разрушают миф о "неуязвимости" автократии и провоцируют внутриполитические трещины между кремлевскими кланами, силовиками и регионами. Когда военная авантюра станет непосредственно угрожать управляемости самой России и удержанию власти путинским окружением, запрос на дипломатическую развязку станет для Москвы единственным способом самосохранения.

Чат-бот Copilot утверждает, что Украина может заставить Россию обратиться к переговорам в случае, если сможет добиться военного превосходства на фронте. Это означает не только успешные наступательные операции, но и системное истощение российских ресурсов: разрушение логистики, уничтожение складов боеприпасов, блокировку поставок техники. Если Кремль поймет, что армия не способна достичь стратегических целей, он будет вынужден искать дипломатический выход во избежание внутреннего кризиса.

С другой стороны, Украина может принудить Россию к переговорам из-за сохранения единства союзников. Если Запад продолжит снабжение оружием, финансовую помощь и политическую поддержку, Кремль поймет, что шансов на победу нет. В таком случае переговоры станут для Путина единственным способом сохранить контроль и избежать внутреннего взрыва недовольства. Худший сценарий для Украины — это переговоры по принуждению, когда Киев будет вынужден согласиться на условия Москвы из-за истощения или потери поддержки. Такой вариант не принесет миру, а только укрепит агрессию и создаст новые угрозы.

Все три версии ИИ убеждены, что Украина может подтолкнуть Россию к переговорам только через сочетание военного, экономического и дипломатического давления. Речь идет не об одном решающем ударе, а о постепенном изменении расчетов Кремля. Москва должна понять, что продолжение войны не приближает ее к поставленным целям, а наоборот увеличивает потери, истощает ресурсы и создает экономические проблемы. Важными инструментами будут оставаться развитие украинского ОПК, дальнобойных средств и усиление ПВО. В то же время, без стабильной поддержки США, Европы и других партнеров создать достаточное давление на Россию будет сложно. Украина должна вести переговоры не ради паузы, а ради устойчивого мира.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия продолжает наращивать ракетный потенциал и готовится к возможному усилению ударов по Украине. По данным украинской разведки, российский военно-промышленный комплекс способен производить более 200 крылатых и баллистических ракет в месяц. Одновременно Москва накапливает боеприпасы, в том числе "Искандеры", "Ониксы", "Калибры" и другие ракеты. Военный эксперт, основатель компании First Contact Валерий Боровик считает, что Украине следует готовиться к росту интенсивности российских атак.