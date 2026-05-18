Війна стане нещадною: Україну попередили про новий кошмарний сценарій

Швидкого завершення війни Росії проти України чекати не варто. Більше того, бойові дії можуть затягнутися на довгі роки та перейти у формат "нескінченної війни дронів". З таким тривожним прогнозом виступив німецький експерт із Росії та історик Маттіас Уль, про що повідомляє Bild.

За словами аналітика, нинішній етап війни вже перетворився на виснажливе протистояння виснаження. Він нагадав, що історія знає безліч конфліктів, які тривали навіть тоді, коли обидві сторони були виснажені та існували передумови для світу. Причина – віра у можливість остаточної перемоги.

Уль вважає, що такий сценарій розвивається і зараз. На його думку, ні Москва, ні Київ поки що не готові визнати межу своїх можливостей. Експерт також попередив, що сучасна війна все більше залежить від безпілотників, а ефективного захисту від їхнього масового застосування поки що фактично не існує.

Він зазначив, що саме дрони стають головною зброєю фронту, а зупинити їх зможуть лише технології нового покоління. Серед найбільш реалістичних варіантів протидії експерт назвав лазерні системи та скорострільні кулемети, проте їх широке застосування зажадає часу та величезних ресурсів.

Окремо аналітик звернув увагу на потенціал Росії продовжувати війну. Незважаючи на санкції та економічні труднощі, очікуваного системного обвалу російської економіки не сталося.

На думку Уля, Кремль зберігає змогу подальшого поповнення армії. Якщо потік добровольців скоротиться, Москва може вдатися до нової хвилі часткової мобілізації або змінити офіційний статус війни.

При цьому Україна, за оцінкою експерта, стикається з значно серйознішими проблемами в питанні людських ресурсів. Особливо гостро відчувається нестача піхоти для масштабних наступальних операцій. Крім того, Київ залишається критично залежним від західного озброєння та розвідувальної підтримки.

Уль не виключає, що ситуація може ще більше загостритися, а останнім резервом для України стане мобілізація чоловіків віком від 18 до 25 років, які поки що звільнені від обов'язкової служби.

