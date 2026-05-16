У Путина остался только один вариант выиграть войну и Трамп его Кремлю предоставляет

Угроза прямого столкновения России с европейскими странами перестает быть лишь теоретическим сценарием. Об этом в колонке для Die Zeit пишет эксперт по вопросам безопасности Анна Нотте – руководительница Евразийской программы Центра исследований по вопросам нераспространения имени Джеймса Мартина, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По мнению аналитика, Кремль может рассматривать расширение войны на территорию Европы, как попытку вырваться из стратегического тупика, в который Россия постепенно заходит в Украине. Автор отмечает, что российское наступление фактически замедлилось, а Москва теряет пространство для маневра как на фронте, так и на международной арене.

Нотте подчеркивает, что ситуация для Европы становится особенно тревожной на фоне нескольких факторов одновременно: возможного сокращения американского военного присутствия в Германии, смещения внимания Вашингтона на Ближний Восток и истощения запасов вооружений США после конфликта с Ираном.

По мнению эксперта, Кремль может воспринять это как "окно возможностей" для давления на Европу. При этом целью Москвы сейчас является не уничтожение НАТО как такового, а попытка заставить европейские страны отказаться от поддержки Украины.

Автор статьи отмечает, что внутри самой России также усиливаются проблемы. Несмотря на доходы от продажи нефти, экономика сталкивается со структурным кризисом, власти повышают налоги, а среди населения растет недовольство войной и ограничениями.

Дополнительное раздражение Кремля, как считает Нотте, вызывают украинские удары по российской территории, в частности атаки дронов по нефтеперерабатывающим заводам и объектам инфраструктуры. В Москве все чаще рассматривают Европу как "тыл Украины", а российские власти уже публично упоминали европейские компании, производящие беспилотники, как потенциальные цели.

Эксперт предупреждает: Россия может попытаться шокировать Европу прямой эскалацией, рассчитывая, что страх перед большой войной заставит западные страны сократить помощь Киеву и сосредоточиться на собственной обороне.

По мнению Нотте, главным фактором сдерживания Кремля остается единство европейских государств и четкий сигнал о том, что любая попытка расширить конфликт обернется для России крайне высокой ценой.

Читайте также на портале "Комментарии" — друг Путина возвращается в большую игру: в Германии внезапно изменили позицию по переговорах с РФ.