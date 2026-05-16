У Путіна залишився лише один варіант виграти війну і Трамп його Кремлю надає

Загроза прямого зіткнення Росії із європейськими країнами перестає бути лише теоретичним сценарієм. Про це в колонці для Die Zeit пише експерт з питань безпеки Анна Нотте – керівниця Євразійської програми Центру досліджень з питань нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна, старший науковий співробітник Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

Володимир Путін.

На думку аналітика, Кремль може розглядати розширення війни на територію Європи як спробу вирватися зі стратегічного глухого кута, до якого Росія поступово заходить в Україні. Автор зазначає, що російський наступ фактично сповільнився, а Москва втрачає простір для маневру як на фронті, так і на міжнародній арені.

Нотте підкреслює, що ситуація для Європи стає особливо тривожною на тлі кількох факторів одночасно: можливого скорочення американської військової присутності в Німеччині, усунення уваги Вашингтона на Близький Схід та виснаження запасів озброєнь США після конфлікту з Іраном.

На думку експерта, Кремль може сприйняти це як вікно можливостей для тиску на Європу. При цьому метою Москви зараз є не знищення НАТО як такого, а спроба змусити європейські країни відмовитись від підтримки України.

Автор статті зазначає, що усередині самої Росії також посилюються проблеми. Незважаючи на доходи від продажу нафти, економіка стикається зі структурною кризою, влада підвищує податки, а серед населення зростає невдоволення війною та обмеженнями.

Додаткове роздратування Кремля, як вважає Нотте, викликають українські удари по російській території, зокрема атаки дронів по нафтопереробних заводах та об'єктах інфраструктури. У Москві все частіше розглядають Європу як "тил України", а російська влада вже публічно згадувала європейські компанії, які виробляють безпілотники як потенційні цілі.

Експерт попереджає: Росія може спробувати шокувати Європу прямою ескалацією, розраховуючи, що страх перед великою війною змусить західні країни скоротити допомогу Києву та зосередитись на власній обороні.

На думку Нотте, головним чинником стримування Кремля залишається єдність європейських держав та чіткий сигнал про те, що будь-яка спроба розширити конфлікт обернеться для Росії вкрай високою ціною.

