Война станет беспощадной: Украину предупредили о новом кошмарном сценарии

Быстрого завершения войны России против Украины ждать не стоит. Более того, боевые действия могут затянуться на долгие годы и перейти в формат "бесконечной войны дронов". С таким тревожным прогнозом выступил немецкий эксперт по России и историк Маттиас Уль, о чем сообщает Bild.

Война в Украине.

По словам аналитика, нынешний этап войны уже превратился в изнурительное противостояние на истощение. Он напомнил, что история знает множество конфликтов, которые продолжались даже тогда, когда обе стороны были истощены и существовали предпосылки для мира. Причина – вера в возможность окончательной победы.

Уль считает, что подобный сценарий развивается и сейчас. По его мнению, ни Москва, ни Киев пока не готовы признать предел своих возможностей. Эксперт также предупредил, что современная война все больше зависит от беспилотников, а эффективной защиты от их массового применения пока фактически не существует.

Он отметил, что именно дроны становятся главным оружием фронта, а остановить их смогут лишь технологии нового поколения. Среди наиболее реалистичных вариантов противодействия эксперт назвал лазерные системы и скорострельные пулеметы, однако их широкое применение потребует времени и огромных ресурсов.

Отдельно аналитик обратил внимание на потенциал России продолжать войну. Несмотря на санкции и экономические трудности, ожидаемого системного обвала российской экономики не произошло.

По мнению Уля, Кремль сохраняет возможности для дальнейшего пополнения армии. Если поток добровольцев сократится, Москва может прибегнуть к новой волне частичной мобилизации или изменить официальный статус войны.

При этом Украина, по оценке эксперта, сталкивается с куда более серьезными проблемами в вопросе человеческих ресурсов. Особенно остро ощущается нехватка пехоты для масштабных наступательных операций. Кроме того, Киев остается критически зависимым от западного вооружения и разведывательной поддержки.

Уль не исключает, что ситуация может еще больше обостриться, а последним резервом для Украины станет мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые пока освобождены от обязательной службы.

