Війна стане докорінно іншою: Україна готує удари по РФ зброєю, яка поставить на коліна

Українські оборонні підприємства працюють над створенням власних балістичних ракет FP-7 та FP-9, які можуть стати більш доступною альтернативою американським Atacms. Про це повідомив головний конструктор компанії, що займається розробкою.

Фото: з відкритих джерел

FP-7 уже пройшла випробування та здатна уражати цілі на кілька сотень кілометрів. FP-9, зі значно більшою дальністю до 800 км, готується до тестових запусків. Основна мета цих розробок — знизити вартість балістичних ракет, що дозволить виробляти їх масово та швидко поповнювати запаси української армії. За словами конструктора, FP-7 і FP-9 можна вважати аналогами Atacms, при цьому FP-9 може мати більшу бойову частину і коштуватиме принаймні вдвічі дешевше.

Однією з важливих особливостей є мобільність комплексів. Ракети планують запускати з транспортних засобів, замаскованих під звичайні вантажівки, що ускладнить їх виявлення противником. Розгортання пускових установок займає приблизно 15 хвилин, що робить системи гнучкими та оперативними.

FP-7 має дальність до 200 км, бойову частину вагою 150 кг, максимальну швидкість польоту 1500 м/с та середню — 800 м/с. Ймовірне відхилення від цілі — 14 м, а максимальний час польоту становить 250 секунд.

FP-9 значно потужніша: вона здатна уражати цілі на відстані 800–855 км, що потенційно дозволяє досягати великих міст, включно з Москвою та Санкт-Петербургом. Бойова частина ракети важить від 800 до 850 кг. Максимальна швидкість польоту сягає 2,2 км/с, при підльоті до цілі вона рухається зі швидкістю понад 1000–1200 м/с, що значно ускладнює перехоплення системами ППО. Ймовірне відхилення від цілі — близько 20 м.

Портал "Коментарі" вже писав, що Німеччина спільно з європейськими союзниками вирішила передати Україні понад 30 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot, повідомляє Spiegel. Ця поставка має значно поповнити оборонні запаси України та зміцнити її протиповітряну оборону.