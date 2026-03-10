У ФРН вразили несподіваним кроком через війну в Україні: що відбувається

Німеччина спільно з європейськими союзниками вирішила передати Україні понад 30 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot, повідомляє Spiegel. Ця поставка має значно поповнити оборонні запаси України та зміцнити її протиповітряну оборону.

Фото: з відкритих джерел

Міністру оборони Німеччини Борісу Пісторіусу вдалося домовитися з європейськими партнерами про надання цих ракет. Разом із власними запасами Бундесверу це забезпечує Україні близько 35 перехоплювачів для систем Patriot. На спеціальній зустрічі прихильників України перед Мюнхенською конференцією з безпеки Пісторіус запропонував нестандартну схему: Німеччина надасть Україні п’ять ракет PAC-3 зі своїх арсеналів за умови, що інші країни-партнери поставлять ще близько 30 керованих ракет. Ця домовленість дозволяє ефективно мобілізувати ресурси союзників для підтримки української ППО.

Речник Міністерства оборони Німеччини підтвердив, що Берлін продовжить постачання різноманітних систем озброєння та комплектуючих для України. Серед них — портативні ЗРК MANPADS, ракети "повітря-повітря" AIM-9, керовані ракети для німецьких ЗРК IRIS‑T, а також комплектуючі для обслуговування та ремонту установок Patriot і IRIS‑T. Крім того, Німеччина продовжить фінансувати розвиток власних засобів ППО України, що сприятиме самостійності оборонних систем.

Портал "Коментарі" вже писав, що на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході світові ринки та політичні кола перебувають у напруженому очікуванні рішень із Вашингтона. Основне питання — яким чином може завершитися протистояння з Тегераном, адже від цього безпосередньо залежать світові ціни на нафту та стабільність енергетичних ринків. Аналітик Іван Яковина попереджає про ризики занадто швидкого примирення, яке може залишити іранський режим непохитним і відкрити для нього можливості для отримання ядерного статусу.