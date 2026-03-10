В ФРГ поразили неожиданным шагом из-за войны в Украине: что происходит

Германия совместно с европейскими союзниками решила передать Украине более 30 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot, сообщает Spiegel. Поставка должна значительно пополнить оборонные запасы Украины и укрепить ее противовоздушную оборону.

Фото: из открытых источников

Министру обороны Германии Борису Писториусу удалось договориться с европейскими партнерами о предоставлении этих ракет. Вместе с собственными запасами Бундесвера это обеспечивает Украине около 35 перехватчиков систем Patriot. На специальной встрече сторонников Украины перед Мюнхенской конференцией по безопасности Писториус предложил нестандартную схему: Германия предоставит Украине пять ракет PAC-3 из своих арсеналов при условии, что другие страны-партнеры поставят еще около 30 управляемых ракет. Эта договоренность позволяет эффективно мобилизовать ресурсы союзников для поддержки украинских ПВО.

Представитель Министерства обороны Германии подтвердил, что Берлин продолжит поставки различных систем вооружения и комплектующих для Украины. Среди них – портативные ЗРК MANPADS, ракеты "воздух-воздух" AIM-9, управляемые ракеты для немецких ЗРК IRIS - T, а также комплектующие для обслуживания и ремонта установок Patriot и IRIS - T. Кроме того, Германия продолжит финансировать развитие собственных средств ПВО Украины, что будет способствовать самостоятельности.

