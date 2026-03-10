logo

В ФРГ поразили неожиданным шагом из-за войны в Украине: что происходит
НОВОСТИ

В ФРГ поразили неожиданным шагом из-за войны в Украине: что происходит

Представитель Минобороны Германии заявил, что Берлин и в дальнейшем будет поставлять Украине разные системы и комплектующие

10 марта 2026, 09:55

Автор:
avatar

Клименко Елена

Германия совместно с европейскими союзниками решила передать Украине более 30 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot, сообщает Spiegel. Поставка должна значительно пополнить оборонные запасы Украины и укрепить ее противовоздушную оборону.

В ФРГ поразили неожиданным шагом из-за войны в Украине: что происходит

Фото: из открытых источников

Министру обороны Германии Борису Писториусу удалось договориться с европейскими партнерами о предоставлении этих ракет. Вместе с собственными запасами Бундесвера это обеспечивает Украине около 35 перехватчиков систем Patriot. На специальной встрече сторонников Украины перед Мюнхенской конференцией по безопасности Писториус предложил нестандартную схему: Германия предоставит Украине пять ракет PAC-3 из своих арсеналов при условии, что другие страны-партнеры поставят еще около 30 управляемых ракет. Эта договоренность позволяет эффективно мобилизовать ресурсы союзников для поддержки украинских ПВО.

Представитель Министерства обороны Германии подтвердил, что Берлин продолжит поставки различных систем вооружения и комплектующих для Украины. Среди них – портативные ЗРК MANPADS, ракеты "воздух-воздух" AIM-9, управляемые ракеты для немецких ЗРК IRIS - T, а также комплектующие для обслуживания и ремонта установок Patriot и IRIS - T. Кроме того, Германия продолжит финансировать развитие собственных средств ПВО Украины, что будет способствовать самостоятельности.

Портал "Комментарии" уже писал, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке мировые рынки и политические круги находятся в напряженном ожидании решений из Вашингтона. Основной вопрос — как может завершиться противостояние с Тегераном, ведь от этого напрямую зависят мировые цены на нефть и стабильность энергетических рынков. Аналитик Иван Яковина предупреждает о рисках слишком быстрого примирения, которое может оставить иранский режим непоколебимым и открыть для него возможности получения ядерного статуса.



