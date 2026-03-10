Война станет коренным образом: Украина готовит удары по РФ оружием, которое поставит на колени

Украинские оборонные предприятия работают над созданием собственных баллистических ракет FP-7 и FP-9, которые могут стать более доступной альтернативой американским Atacms. Об этом сообщил главный конструктор компании, занимающейся разработкой.

Фото: из открытых источников

FP-7 уже прошла испытания и способна поражать цели на несколько сотен километров. FP-9, со значительно большей дальностью до 800 км, готовится к тестовым запускам. Основная цель этих разработок – снизить стоимость баллистических ракет, что позволит производить их массово и быстро пополнять запасы украинской армии. По словам конструктора, FP-7 и FP-9 можно считать аналогами Atacms, при этом FP-9 может иметь большую боевую часть и будет стоить по крайней мере вдвое дешевле.

Одной из важнейших особенностей является мобильность комплексов. Ракеты планируют запускать с транспортных средств, замаскированных под обычные грузовики, что усложнит их обнаружение противником. Развертывание пусковых установок занимает примерно 15 минут, что делает системы гибкими и оперативными.

FP-7 имеет дальность до 200 км, боевую часть весом 150 кг, максимальную скорость полета 1500 м/с и среднюю – 800 м/с. Вероятное отклонение от цели – 14 м, а максимальное время полета составляет 250 секунд.

FP-9 значительно мощнее: она способна поражать цели на расстоянии 800–855 км, что потенциально позволяет достигать крупных городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Боевая часть ракеты весит от 800 до 850 кг. Максимальная скорость полета достигает 2,2 км/с, при подлете к цели она движется со скоростью более 1000–1200 м/с, что значительно усложняет перехват системами ПВО. Вероятное отклонение от цели – около 20 м.

Портал "Комментарии" уже писал , что Германия совместно с европейскими союзниками решила передать Украине более 30 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot, сообщает Spiegel. Поставка должна значительно пополнить оборонные запасы Украины и укрепить ее противовоздушную оборону.