“Війна швидко не закінчиться”: Арестович шокував новим прогнозом

Проведення мобілізації у Росії не тільки вплине на ситуацію на фронті. Це взагалі може визначити результат війни.

Олексій Арестович. Фото портал "Коментарі"

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що головне питання найближчих місяців — чи Росія піде на нову велику мобілізацію. Саме від відповіді на нього сьогодні, зауважив він, залежать подальша логіка війни та оцінка якості кадрових рішень.

“Якщо Росія продовжить воювати переважно контрактниками, фронт, найімовірніше, збереже нинішній характер: повільний поступ, взаємне виснаження сторін, зростання ролі дальніх ударів і дронів. Але якщо Кремль ухвалить рішення про нову масштабну мобілізацію, війна перейде в іншу якість. Частиною числа мобілізованих компенсує втрати, частина стане стратегічним резервом. В Україні змушені будуть прийняти жорсткі рішення щодо мобілізації, щоб армія зберегла керованість і змогла стримувати наступ противника”, — зазначив він.

За його словами, дрони не замінять людей на фронті. Він вказав на небезпечні медійні моменти, які послаблюють армію. Однак, за словами Арестовича, головна слабкість України сьогодні — руйнація принципу єдиноначальності.

“У нормальній армії, яка демонструє високу ефективність, у кожного військовослужбовця в кожний окремий момент є один командир і єдина вертикаль управління. Сьогодні на українську армію впливають різні центри сили: Міністерство оборони, Генеральний штаб, лобістські групи, активісти, медійні кампанії та політичні гравці. Кожен починає претендувати на право визначати, якою має бути армія”, — пояснив Арестович.

За його словами, така ситуація розмивається управління та ефективність. Проте, на його переконання, виправити це можна.

"Війна швидко не закінчиться, а ефективність армії та державної системи — це питання життів українців та перспектив країни. Найімовірніше, війна завершиться взаємним виснаженням сторін. Після цього і Росії, і Україні будуть нав'язані нові правила — незалежно від бажань та публічних декларацій їхнього керівництва", — переконаний він.

У питанні мобілізації в РФ ключовим буде наскільки ефективною виявиться українська армія та державна система в цілому.