Розкрито секретну тактику Путіна: на яких напрямках РФ готує наступ після мобілізації

Розмови про нову мобілізацію в Росії набирають обертів. За даними західних та незалежних російських медіа, Кремль може розглянути масштабний призов після виборів до Держдуми у вересні. Причина очевидна: потік контрактників скорочується, а війна потребує постійного поповнення особового складу. Водночас остаточного рішення про мобілізацію Москва публічно не оголошувала.Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, куди Путін відправить війська після мобілізації та яким буде найгірший сценарій для України.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що найімовірніше, Володимир Путін спробує максимально довго уникати формального оголошення загальної мобілізації. Кремль може спочатку посилити прихований набір, збільшити виплати контрактникам і використати адміністративний тиск. Проте якщо ці заходи не забезпечать необхідну кількість людей, після вересневих виборів ризик нової мобілізаційної кампанії різко зросте. Найгірший сценарій для України полягає не просто у появі сотень тисяч нових російських військових, а в їх використанні для одночасного посилення кількох напрямків. Москва може спробувати створити чисельну перевагу там, де українська оборона вже виснажена, змусити ЗСУ розтягнути резерви і перейти до виснажливих атак хвилями. Водночас сама мобілізація не гарантує Росії швидкого прориву. Без достатньої кількості техніки, командирів, боєприпасів і підготовки нові солдати можуть лише збільшити масштаб війни, але не забезпечити Кремлю стратегічну перемогу.

Чат-бот Gemini припускає, що найгірший сценарій для України полягає не у відкритті нового північного фронту, а у тотальному насиченні живою силою вже існуючих напрямків. Путін спрямує основну масу мобілізованих на схід, щоб створити критичну чисельну перевагу та продавлювати оборону. Стратегія Кремля полягатиме у виснаженні ЗСУ безперервними піхотними штурмами на Покровському та Курахівському напрямках. Частину ресурсів ворог використає для утримання прикордоння Сумщини й Харківщини, позбавляючи Україну можливості маневрувати резервами. Приплив сотень тисяч сил дозволить РФ тривалий час підтримувати високу інтенсивність боїв.

Чат-бот Deepseek зазначає, що Кремль ухвалить рішення про посилення мобілізації, але не у вигляді "загальної", як у 2022-му, а у форматі розширеної прихованої мобілізації з активним використанням іноземців та економічного тиску на власних громадян . Основна мета — не досягти кардинального перелому на фронті, а створити ресурс для затягування війни на роки, виснажуючи Україну. Найімовірнішим напрямком для російських військ залишаться Донецька та Запорізька області, де вони намагатимуться прорвати фронт до виходу на адмінкордони. Однак, з огляду на сучасні технології ведення війни, навіть значна кількість мобілізованої піхоти без належної технічної підтримки не зможе швидко змінити ситуацію.

Усі три чат-боти сходяться в головному: навіть масштабна мобілізація в Росії не обов'язково означатиме швидкий стратегічний прорив, але дозволить Кремлю підтримувати високу інтенсивність бойових дій і затягувати війну. ChatGPT акцентує на можливому одночасному посиленні кількох напрямків, Gemini прогнозує концентрацію сил на сході України, а DeepSeek вважає головною метою виснаження української оборони. Отже, найгірший сценарій полягає у створенні Росією тривалої чисельної переваги, яка змусить Україну розпорошувати резерви та оборонятися на виснаження.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Росія обстрілює Одесу.



