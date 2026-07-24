Раскрыта секретная тактика Путина: на каких направлениях РФ готовит наступление после мобилизации

Разговоры о новой мобилизации в России набирают обороты. По данным западных и независимых российских медиа, Кремль может рассмотреть масштабный призыв после выборов в Госдуму в сентябре. Причина очевидна: поток контрактников сокращается, а война нуждается в постоянном пополнении личного состава. В то же время окончательного решения о мобилизации Москва публично не объявляла. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, куда Путин отправит войска после мобилизации и каким будет худший сценарий для Украины.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что вероятнее всего, Владимир Путин попытается максимально долго избегать формального объявления общей мобилизации. Кремль может сначала усилить скрытый набор, увеличить выплаты контрактникам и использовать административное давление. Однако, если эти меры не обеспечат необходимое количество людей, после сентябрьских выборов риск новой мобилизационной кампании резко возрастет. Худший сценарий для Украины не просто в появлении сотен тысяч новых российских военных, а в их использовании для одновременного усиления нескольких направлений. Москва может попытаться создать численное преимущество там, где украинская оборона уже истощена, заставить ВСУ растянуть резервы и перейти к изнурительным атакам волнами. В то же время, сама мобилизация не гарантирует России быстрого прорыва. Без достаточного количества техники, командиров, боеприпасов и подготовки новые солдаты могут увеличить масштаб войны, но не обеспечить Кремлю стратегическую победу.

Чат-бот Gemini предполагает, что худший сценарий для Украины заключается не в открытии нового северного фронта, а в тотальном насыщении живой силой существующих направлений. Путин направит основную массу мобилизованных к востоку, чтобы создать критическое численное преимущество и продавлять оборону. Стратегия Кремля будет заключаться в истощении ВСУ непрерывными пехотными штурмами на Покровском и Кураховском направлениях. Часть ресурсов враг использует для удержания границ Сумщины и Харьковщины, лишая Украину возможности маневрировать резервами. Приток сотен тысяч сил позволит РФ длительное время поддерживать высокую интенсивность боев.

Чат-бот Deepseek отмечает, что Кремль примет решение об усилении мобилизации, но не в виде "общей", как в 2022-м, а в формате расширенной скрытой мобилизации с активным использованием иностранцев и экономического давления на собственных граждан. Основная цель – не достичь кардинального перелома на фронте, а создать ресурс для затягивания войны на годы, истощая Украину. Вероятнее всего для российских войск останутся Донецкая и Запорожская области, где они будут пытаться прорвать фронт до выхода на админграницы. Однако, учитывая современные технологии ведения войны, даже значительное количество мобилизованной пехоты без должной технической поддержки не сможет быстро изменить ситуацию.

Все три чата-боты сходятся в главном: даже масштабная мобилизация в России не обязательно будет означать быстрый стратегический прорыв, но позволит Кремлю поддерживать высокую интенсивность боевых действий и затягивать войну. ChatGPT акцентирует внимание на возможном одновременном усилении нескольких направлений, Gemini прогнозирует концентрацию сил на востоке Украины, а DeepSeek считает главной целью истощения украинской обороны. Следовательно, худший сценарий заключается в создании Россией длительного численного преимущества, которое заставит Украину распылять резервы и обороняться на истощение.

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