"Война скоро не закончится": Арестович шокировал новым прогнозом

Проведение мобилизации в России не только отразится на ситуации на фронте. Это вообще может определить исход войны.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметил, что главный вопрос в ближайшие месяцы — пойдет ли Россия на новую большую мобилизацию. Именно от ответа на него сегодня, заметил он, зависит дальнейшая логика войны и оценка качества кадровых решений.

"Если Россия продолжит воевать преимущественно контрактниками, фронт, вероятнее всего, сохранит нынешний характер: медленное продвижение, взаимное истощение сторон, рост роли дальних ударов и дронов. Но если Кремль примет решение о новой масштабной мобилизации, война перейдет в другое качество. Частью числа мобилизованных компенсирует потери. В Украине вынуждены будут принять жесткие решения по мобилизации, чтобы армия сохранила управляемость и смогла сдерживать наступление противника”, — сказал он.

По его словам, дроны не заменят людей на фронте. Он указал на опасные медийные моменты, ослабляющие армию. Однако, по словам Арестовича, главная слабость Украины сегодня – разрушение принципа единоначалия.

"В нормальной армии, которая демонстрирует высокую эффективность, у каждого военнослужащего в каждый отдельный момент есть один командир и единая вертикаль управления. Сегодня на украинскую армию влияют разные центры силы: Министерство обороны, Генеральный штаб, лоббистские группы, активисты, медийные кампании и политические игроки. Каждый начинает претендовать на право определять, какой должна быть армия", – объяснил Арестович.

По его словам, подобная ситуация размывается управление и эффективность. Однако, по его убеждению, это можно исправить.

"Война быстро не закончится, а эффективность армии и государственной системы – это вопрос жизней украинцев и перспектив страны. Скорее всего, война завершится взаимным истощением сторон. После этого и России, и Украине будут навязаны новые правила – независимо от желаний и публичных деклараций их руководства", – убежден он.

В вопросе мобилизации в РФ ключевым будет сколь эффективной окажется украинская армия и государственная система в целом.

"От этого также будет зависеть общий итог войны, будущее Украины и будущее миллионов украинцев", — подытожил Арестович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, на какие направления фронта Путин может "бросить" мобилизованные силы.



