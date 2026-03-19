Війна РФ проти України може стати загрозою для США, – розвідка

Повномасштабна війна Росії проти України може перерости у пряму загрозу для Сполучених Штатів, якщо конфлікт і надалі ескалуватиме.

Розвідка США попередила про ризик глобальної ескалації через війну в Україні

Як передають "Коментарі", про це повідомляє щорічний звіт Розвідувальної спільноти США за 2026 рік.

У документі зазначається, що ключовими ризиками є ядерний шантаж з боку Росії та можливе застосування балістичних ракет середньої дальності, які можуть нести ядерні боєзаряди.

Американська розвідка попереджає, що затягування війни значно підвищує ризик прямого зіткнення між Росією та НАТО — як через помилки у розрахунках, так і через свідомі дії сторін.

Окремо наголошується, що війна вже має глобальні наслідки. Зокрема, участь військових з Північної Кореї у бойових діях проти України дає їм реальний бойовий досвід і доступ до російських військових технологій.

Також Москва продовжує застосовувати гібридні методи проти країн Заходу, намагаючись зірвати підтримку України. Серед прикладів — диверсії на об’єктах інфраструктури в Європі.

У звіті підкреслюється, що Кремль наразі не демонструє готовності до припинення війни. У Москві розраховують досягти своїх цілей військовим шляхом і нав’язати Україні вигідні умови миру.

Європейські країни дедалі більше сприймають Росію як довгострокову загрозу своїй безпеці. Повномасштабне вторгнення в Україну, а також гібридні атаки змусили держави ЄС і НАТО активніше інвестувати в оборону.

Водночас війна вже впливає на стабільність інших регіонів. Зокрема, зростає напруження на Західних Балканах, де Росія підтримує дестабілізаційні процеси.

Окрему небезпеку становлять атаки на критичну інфраструктуру, які можуть призвести до значних економічних втрат і людських жертв як у Європі, так і в США.

У відповідь союзники України посилюють оборонні можливості, зокрема у сфері протидії сучасним загрозам, таким як безпілотники та ракетні удари.

