Гаага розглядає можливість ордера на арешт диктатора Лукашенка

Міжнародний кримінальний суд (МКС) розпочав розслідування ймовірних злочинів проти людяності, які могли бути вчинені білоруською владою після подій 2020 року. У разі підтвердження фактів це може завершитися видачею ордерів на арешт, зокрема і щодо Олександра Лукашенка.

МКС розслідує дії влади Білорусі – чи може Лукашенко отримати ордер

Як передають "Коментарі", про це пише "Європейська правда".

Йдеться передусім про переслідування опозиційних громадян та їхню депортацію за межі Білорусі, зокрема на територію Литви. Саме ці епізоди стали основою для звернення литовської сторони до МКС.

Активна фаза розслідування почалася після того, як у вересні 2024 року прокурор суду отримав відповідні матеріали від Литви. Наразі триває збір доказової бази та встановлення причетності конкретних посадовців.

Ключовим є принцип індивідуальної відповідальності: для видачі ордера необхідно довести особисту участь у злочинах. У разі достатності доказів прокурор звертається до Палати попереднього провадження, яка й ухвалює рішення.

Сам процес може зайняти тривалий час, однак уже сам факт розслідування підвищує ймовірність того, що в майбутньому ордери можуть бути видані.

Водночас практична реалізація таких рішень виглядає малоймовірною. Білорусь не визнає юрисдикцію МКС і не буде передавати своїх громадян міжнародному суду.

Подібна ситуація вже спостерігається щодо Росії: видані ордери, зокрема проти Володимира Путіна, фактично не виконуються.

Навіть держави, які формально співпрацюють із судом, не завжди готові затримувати підозрюваних, що свідчить про обмеженість механізмів міжнародного правосуддя.

Водночас такі рішення мають серйозний політичний ефект. Ордери створюють репутаційні втрати та ускладнюють міжнародні контакти для фігурантів.

Також це може негативно вплинути на діалог Білорусі із Заходом. Попри певне потепління відносин із США у 2025 році, перспектива кримінального переслідування здатна ускладнити взаємодію з європейськими країнами.

