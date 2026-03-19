Гаага рассматривает возможность ордера на арест диктатора Лукашенко

Международный уголовный суд (МКС) начал расследование вероятных преступлений против человечности, которые могли быть совершены белорусскими властями после событий 2020 года. В случае подтверждения фактов это может завершиться выдачей ордеров на арест, в том числе и в отношении Александра Лукашенко.

МКС расследует действия властей Беларуси – может ли Лукашенко получить ордер

Как передают " Комментарии ", однако это пишет "Европейская правда".

Речь идет прежде всего о преследовании оппозиционных граждан и их депортации за пределы Беларуси, в частности, на территорию Литвы. Именно эти эпизоды стали основой обращения литовской стороны к МКС.

Активная фаза расследования началась после того, как в сентябре 2024 прокурор суда получил соответствующие материалы от Литвы. В настоящее время идет сбор доказательной базы и установление причастности конкретных должностных лиц.

Ключевым является принцип индивидуальной ответственности: для выдачи ордера необходимо доказать личное участие в преступлениях. В случае достаточности доказательств прокурор обращается в Палату предварительного производства, которая и принимает решение.

Сам процесс может занять длительное время, однако уже сам факт расследования повышает вероятность того, что в будущем ордера могут быть изданы.

В то же время, практическая реализация таких решений выглядит маловероятной. Беларусь не признает юрисдикцию МКС и не будет передавать своих граждан международному суду.

Подобная ситуация уже наблюдается по отношению к России: изданные ордера, в частности против Владимира Путина, фактически не выполняются.

Даже государства, формально сотрудничающие с судом, не всегда готовы задерживать подозреваемых, что свидетельствует об ограниченности механизмов международного правосудия.

В то же время, такие решения имеют серьезный политический эффект. Ордеры создают репутационные потери и усложняют международные контакты фигурантам.

Также это может негативно отразиться на диалоге Беларуси с Западом. Несмотря на потепление отношений с США в 2025 году, перспектива уголовного преследования способна усложнить взаимодействие с европейскими странами.

