Война РФ против Украины может стать угрозой для США, – разведка

Полномасштабная война России против Украины может перерасти в прямую угрозу для Соединенных Штатов, если конфликт будет и дальше эскалировать.

Разведка США предупредила о риске глобальной эскалации из-за войны в Украине

Как передают "Комментарии", об этом сообщает ежегодный отчет разведывательного сообщества США за 2026 год.

В документе отмечается, что ключевыми рисками являются ядерный шантаж со стороны России и возможное применение баллистических ракет средней дальности, которые могут нести ядерные боезаряды.

Американская разведка предупреждает, что затягивание войны значительно повышает риск прямого столкновения между Россией и НАТО как из-за ошибок в расчетах, так и сознательных действий сторон.

Отдельно отмечается, что война уже имеет глобальные последствия. В частности, участие военных из Северной Кореи в боевых действиях против Украины дает им реальный боевой опыт и доступ к российским военным технологиям.

Также Москва продолжает применять гибридные методы против стран Запада, пытаясь сорвать поддержку Украины. Среди примеров – диверсии на объектах инфраструктуры в Европе.

В отчете подчеркивается, что Кремль пока не демонстрирует готовность к прекращению войны. В Москве рассчитывают добиться своих целей военным путем и навязать Украине выгодные условия мира.

Европейские страны все больше воспринимают Россию как долгосрочную угрозу своей безопасности. Полномасштабное вторжение в Украину, а также гибридные атаки вынудили государства ЕС и НАТО активнее инвестировать в оборону.

В то же время, война уже влияет на стабильность других регионов. В частности, растет напряжение на Западных Балканах, где Россия поддерживает дестабилизирующие процессы.

Отдельную опасность представляют атаки на критическую инфраструктуру, которые могут привести к значительным экономическим потерям и человеческим жертвам как в Европе, так и в США.

В ответ союзники Украины усиливают оборонные возможности, в частности, в сфере противодействия современным угрозам, таким как беспилотники и ракетные удары.

